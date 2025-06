Así fue el doloroso último adiós a Thiago Correa, el nene que murió tras recibir un balazo en La Matanza

El mismo club emitió un comunicado donde aseguraron que Thiago “luchó con valentía hasta el final, pero una tragedia injusta lo arrebató demasiado pronto”. “Su sonrisa, su energía y su amor por el deporte quedará por siempre en la memoria”, agregaron. En el último adiós participaron familiares, autoridades de la institución educativa y los propios compañeros del niño, tanto de la escuela como del club.

“La muerte de mi hijo es un dolor que no me lo puede sacar nadie. No tengo palabras”, dijo Fabián, el papá de Thiago Correa, en declaraciones radiales.

Indagan al policía que ejecutó el disparo que le dio en la cabeza a Thiago Correa

En las últimas horas, el policía Facundo Fajardo, que efectuó el disparo que le dio en la cabeza a Thiago Correa y le provocó la muerte, fue imputado por homicidio con dolo eventual, mientras permanece detenido. En ese caso, la pena en expectativa para el policía, de ser encontrado culpable, es de 8 a 25 años de prisión.

El efectivo de 21 años llegó en las primeras horas de este lunes a la Unidad de Funcional de Instrucción y Juicio de Homicidio en La Matanza para ser indagado. En su primera declaración, aseguró que lo atacaron con un arma y se defendió.

También aseguró que disparó en defensa propia para proteger a su madre, a quien -según su testimonio- un grupo de delincuentes estaba golpeando y apuntando con un arma. “Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más”, expresó ante el fiscal Diego Rulli.