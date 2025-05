Un foro de abogados advirtió que el escándalo de la jueza Makintach daña "la credibilidad del sistema judicial"

Se trata de una ONG que aseguró que "la Justicia no debe convertirse en un espectáculo mediático", luego de que la magistrada grabara un documental clandestino del juicio por la muerte de Diego Maradona.

"La decisión de la magistrada de participar en la filmación de un documental de corte promocional personal, titulado paradójicamente Justicia Divina, introduciendo equipos de filmación en el tribunal sin autorización, representa no solo una transgresión a los deberes de imparcialidad, reserva y decoro, sino un escandaloso ejemplo del fenómeno del 'juez mediático': aquel que no se conforma con la silenciosa dignidad del ejercicio jurisdiccional, sino que siente la compulsión de exponerse bajo las luces y pantallas, disfrazando de actividad institucional lo que, en rigor, es mero narcisismo", enfatizó en esta línea.

En tanto, advirtió sobre el procedimiento para elegir jueces: "El caso Makintach no es solo grosero, es una lección que evidencia un sistema de justicia que ha descuidado su deber de autodepuración. La Argentina ha demostrado, una vez más, que no se ha tomado lo suficientemente en serio el proceso de selección de quienes ejercen la función judicial".

"FORES ha advertido hace tiempo acerca de los mínimos estándares de mérito, madurez y responsabilidad que deben aplicarse al momento de designar a quienes resuelven sobre la libertad, la propiedad y el honor de los ciudadanos", aseveró.

En tal sentido, previo a que se declare nulo el juicio, Fores alertó por el impacto del escándalo protagonizado por Makintach. "La suspensión del juicio y la posible nulidad de las actuaciones son apenas las consecuencias adversas visibles de este episodio, pero el daño más profundo es simbólico: la credibilidad del sistema judicial argentino, ya debilitada por múltiples factores, se erosiona aún más cuando sus miembros no renuncian inmediatamente al ser expuestos en conductas incompatibles con la función", marcó.

También pidió que las instituciones brinden explicaciones. "FORES reclama una respuesta institucional ejemplar y ejemplificadora: no puede haber excusas, defensas ni dilaciones. No puede haber indulgencia ni complicidad corporativa cuando está en juego la confianza pública. El Poder Judicial debe asumir este episodio como un síntoma de una enfermedad más profunda y no como una anécdota pasajera", expresó.

"FORES llama a reforzar los mecanismos de ética y control judicial, porque la Justicia no puede ni debe convertirse en un espectáculo mediático. Reivindicamos, finalmente, el ideal del juez humilde, laborioso, moralmente superior, que dedica sus jornadas no a alimentar su ego, sino a garantizar los derechos de los justiciables. Solo así podrá reconstruirse la confianza pública en una justicia independiente, seria y comprometida con el interés común", concluyó.

La anulación del juicio por la muerte de Diego Maradona

Los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, declararon la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona, tras el apartamiento de la cuestionada jueza Julieta Makintach, por el escándalo del documental clandestino que estaba grabando en medio del debate. Ahora deberá sortearse un nuevo tribunal y los plazos de reinicio del debate son una incógnita.

La resolución fue escuchada en la sala de audiencias por los siete imputados y los familiares de Diego, entre ellos sus hijas Dalma, Gianninia y Jana, así como también la expareja del Diez, Verónica Ojeda.

La audiencia se llevó a cabo en medio de un clima de bronca y tensión, pero tuvo el final que esperaban tanto los abogados defensores como los querellantes. Todos coincidieron en que en medio de ese escándalo el debate no podía seguir.

Savarino y Di Tommaso ingresaron minutos antes de las 13, y el juez tomó la palabra: “Habiendo sido oída todas las partes, se da a conocer la resolución del tribunal que es la nulidad del juicio”.

“La jueza Makintach no intervino de forma imparcial. Su conducta provocó un perjuicio para las partes acusadoras como para las defensas”, sostuvo Savarino al leer los fundamentos de la resolución.

“Para nosotros constituye una decisión ingrata proceder a la nulidad. Coincidimos en un todo con lo dicho por el fiscal Patricio Ferrari cuando expresó que la única responsable fue la jueza recusada", afirmó Savarino después de leer los fundamentos de la resolución.

A su turno, la jueza Di Tommaso lanzó: “Hubo una persona que se equivocó y deberá seguir dando explicaciones, pero no es la Justicia. La Justicia no se mancha”. Luego cerró: “Les deseo mucha suerte y que a cada uno le llegue la Justicia que se merece”.