Un chofer de una aplicación fue multado y le retuvieron la moto por el positivo de alcoholemia de su pasajera

La joven, que superaba el límite permitido de 0,5g/l para cualquier acompañante del rodado, aseguró que no sentía culpa de lo ocurrido y se fue caminando sola tras el control. “Me retienen la moto y la licencia a mí, cuando yo no infringí ninguna regla propia. Ahora tengo que pagar el acarreo, no sé los costos ”, se lamentó el conductor del vehículo, identificado como Ciro.

El joven chofer involucrado en el hecho, que no le había dado positivo el control alcoholemia, aseguró en una entrevista con TN no conocer a la pasajera y "no tengo forma de comprobar si ella bebió o no". "Mi responsabilidad es no tomar alcohol, pero no me puedo hacer cargo de cada usuario que me toca”, agregó.

Por su parte, al agente de tránsito que procedió a secuestrarle la unidad explicó que su trabajo forma parte del operativo: "No es mi problema, estás manejando con alguien alcoholizado y la ley es la misma por más que sea o no un conocido”.

El joven pudo recuperar la moto secuestrada a las pocas horas

Ciro publicó lo ocurrido en su cuenta de X y el dirigente de la Libertad Avanza Ramiro Marra se hizo eco y decidió ayudar al joven a recuperar la moto secuestrada amparándose en un error en el reglamento del Control de Tránsito.

"Ya estoy en contacto con Ciro, analizando el Código de Tránsito. Ella estuvo pésima, lo llevó a cometer una falta y se desligó de toda culpa. Es necesario cambiar el Código de Tránsito", publicó Marra en un primer momento en X.

A las pocas hora compartió una nueva imagen junto al joven quien pudo recuperar la moto secuestrada y gracias a "un artículo clave que confirma que la multa debe recaer sobre la acompañante. Una gran ayuda para solucionar este problema", cerró el dirigente.