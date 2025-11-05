Si formás parte de este grupo podés perder la licencia de conducir: cuál es el motivo

El Ejecutivo aprobó una medida que retirará el carnet de conducir a las personas incluidas en una nueva lista de infractores y morosos.

El Ministerio de Justicia comunicó una decisión firme respecto a la licencia de conducir, anunciando que se retirará el carnet a todas las personas incluidas en una lista de infractores viales graves o reincidentes. Esta medida busca endurecer el régimen de sanciones y reforzar la seguridad vial, con el propósito de modificar los hábitos de conducción y reducir los comportamientos de riesgo en la vía pública.

La disposición no se aplica únicamente a quienes soliciten o renueven su licencia, sino que también alcanza a los conductores que ya poseen un registro vigente. Esto implica que cualquier persona que incurra en una falta grave o acumule infracciones reincidentes podrá sufrir la suspensión inmediata de su carnet, de acuerdo con los parámetros establecidos en la nueva normativa.

Con esta decisión, el Gobierno busca establecer un mensaje contundente de tolerancia cero frente a las conductas peligrosas al volante . La implementación de una nómina de infractores y la suspensión correspondiente de las licencias representan una herramienta clave para elevar los estándares de seguridad y garantizar una circulación más responsable en todo el territorio.

El retiro o la suspensión de la licencia de conducir se convirtió en una de las sanciones más relevantes impulsadas por el Ministerio de Justicia para fortalecer la seguridad vial. Esta medida no busca castigar infracciones leves, sino que apunta a inhabilitar a los conductores que muestran un comportamiento reiterado de desprecio por las normas de tránsito, integrando la lista de infractores graves o reincidentes.

Una de las causas más directas para la suspensión del carnet es conducir bajo los efectos del alcohol, drogas u otras sustancias que alteran las capacidades psicofísica s. Este tipo de comportamiento pone en riesgo tanto al conductor como a terceros y es motivo de retención inmediata del registro. Negarse a realizar un control de alcoholemia también se considera una falta grave, con las mismas consecuencias.

vtv inspección.jpg

El exceso de velocidad es otra de las infracciones determinantes para perder la licencia. Superar los límites establecidos, especialmente en más de 20 kilómetros por hora, representa una conducta peligrosa que incrementa de manera significativa las probabilidades de accidentes. Las autoridades viales identifican esta falta como una de las principales causas de suspensión.

La reincidencia en infracciones menores también puede derivar en la pérdida temporal del registro a través del sistema de puntos o scoring. Cada conductor comienza con un total de 20 puntos, y cada falta cometida descuenta una cantidad específica. Cuando el puntaje llega a cero, se aplica una suspensión temporal y se exige la realización de cursos de seguridad vial antes de recuperar la habilitación.

vtv auto Redes sociales

Existen además motivos administrativos o de seguridad que pueden provocar la suspensión, como circular con la licencia vencida o adulterada, no contar con la Verificación Técnica Vehicular vigente, o manejar sin la patente reglamentaria. En el caso de los conductores principiantes, cualquier infracción grave cometida durante los primeros dos años de conducción implica sanciones más severas.

Por último, ciertas conductas extremas son consideradas de máxima gravedad, como participar u organizar carreras ilegales en la vía pública o intentar fugarse tras protagonizar un accidente. Estas acciones generan la suspensión inmediata o incluso la inhabilitación total del carnet, acompañada de sanciones judiciales según la gravedad del hecho.