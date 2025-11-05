5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Si formás parte de este grupo podés perder la licencia de conducir: cuál es el motivo

El Ejecutivo aprobó una medida que retirará el carnet de conducir a las personas incluidas en una nueva lista de infractores y morosos.

Por
A pesar de los montos establecidos

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

  • El Ministerio de Justicia anunció que retirará la licencia a conductores que integren la lista de infractores graves o reincidentes, con el fin de reforzar la seguridad vial.
  • La medida alcanza tanto a quienes tramiten una nueva licencia como a quienes ya posean una vigente, aplicando la suspensión inmediata en casos de faltas graves.
  • Entre las principales causas figuran conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, exceso de velocidad, negarse a controles y reincidir en infracciones menores.
  • También se sanciona circular con la licencia vencida o adulterada, sin VTV o participar en picadas ilegales, conductas que pueden derivar en la inhabilitación total del carnet.

El Ministerio de Justicia comunicó una decisión firme respecto a la licencia de conducir, anunciando que se retirará el carnet a todas las personas incluidas en una lista de infractores viales graves o reincidentes. Esta medida busca endurecer el régimen de sanciones y reforzar la seguridad vial, con el propósito de modificar los hábitos de conducción y reducir los comportamientos de riesgo en la vía pública.

Este elemento de la VTV es fundamental para poder circular.
Te puede interesar:

A prestar atención: por qué es importante saber sobre la fecha de matriculación en la VTV

La disposición no se aplica únicamente a quienes soliciten o renueven su licencia, sino que también alcanza a los conductores que ya poseen un registro vigente. Esto implica que cualquier persona que incurra en una falta grave o acumule infracciones reincidentes podrá sufrir la suspensión inmediata de su carnet, de acuerdo con los parámetros establecidos en la nueva normativa.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp
A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Con esta decisión, el Gobierno busca establecer un mensaje contundente de tolerancia cero frente a las conductas peligrosas al volante. La implementación de una nómina de infractores y la suspensión correspondiente de las licencias representan una herramienta clave para elevar los estándares de seguridad y garantizar una circulación más responsable en todo el territorio.

Por qué podés perder la licencia de conducir

El retiro o la suspensión de la licencia de conducir se convirtió en una de las sanciones más relevantes impulsadas por el Ministerio de Justicia para fortalecer la seguridad vial. Esta medida no busca castigar infracciones leves, sino que apunta a inhabilitar a los conductores que muestran un comportamiento reiterado de desprecio por las normas de tránsito, integrando la lista de infractores graves o reincidentes.

Una de las causas más directas para la suspensión del carnet es conducir bajo los efectos del alcohol, drogas u otras sustancias que alteran las capacidades psicofísicas. Este tipo de comportamiento pone en riesgo tanto al conductor como a terceros y es motivo de retención inmediata del registro. Negarse a realizar un control de alcoholemia también se considera una falta grave, con las mismas consecuencias.

vtv inspección.jpg

El exceso de velocidad es otra de las infracciones determinantes para perder la licencia. Superar los límites establecidos, especialmente en más de 20 kilómetros por hora, representa una conducta peligrosa que incrementa de manera significativa las probabilidades de accidentes. Las autoridades viales identifican esta falta como una de las principales causas de suspensión.

La reincidencia en infracciones menores también puede derivar en la pérdida temporal del registro a través del sistema de puntos o scoring. Cada conductor comienza con un total de 20 puntos, y cada falta cometida descuenta una cantidad específica. Cuando el puntaje llega a cero, se aplica una suspensión temporal y se exige la realización de cursos de seguridad vial antes de recuperar la habilitación.

vtv auto

Existen además motivos administrativos o de seguridad que pueden provocar la suspensión, como circular con la licencia vencida o adulterada, no contar con la Verificación Técnica Vehicular vigente, o manejar sin la patente reglamentaria. En el caso de los conductores principiantes, cualquier infracción grave cometida durante los primeros dos años de conducción implica sanciones más severas.

Por último, ciertas conductas extremas son consideradas de máxima gravedad, como participar u organizar carreras ilegales en la vía pública o intentar fugarse tras protagonizar un accidente. Estas acciones generan la suspensión inmediata o incluso la inhabilitación total del carnet, acompañada de sanciones judiciales según la gravedad del hecho.

Noticias relacionadas

Conocé cómo se realiza el procedimiento de la VTV y cuáles son los datos importantes para circular

Fecha de matriculación en la VTV: por qué es importante tener este dato para circular sin problemas

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Cuál es el cambio que se quiere implementar para la VTV para vehículos de más de 30 años

Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada

La provincia de Buenos Aires exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones

La provincia de Buenos Aires exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones

Conocé toda la inofrmación sobre este recorrido inédito en CABA

Cómo podés viajar en los vagones históricos del Subte A en la Noche de los Museos 2025

Esta raza de gatos puede pesar hasta 8 kilos.

¿Sabías que hay una raza de gatos que es enorme y tiene el tamaño de un perro? La impresionante cantidad de kilos que pesa

Rating Cero

Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp dirigió la película Modigliani, tres días en Montparnasse.
play

Johnny Depp llega a la Argentina: presentará su nueva película en cines

El viaje de los actores marca un paso importante en la consolidación de su historia de amor.

¡Amor en Nueva York! Dai Fernández y Nico Vázquez viajaron juntos a Manhattan

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.
play

Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 
play

Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

Dakota Johnson luego de su separación: ¿Está saliendo con otra persona?

¿Dakota Johnson en pareja? Cómo afronta la separación con Chris Martin

últimas noticias

Una alimentación rica en estos componentes ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Magnesio, vitamina D y Omega-3: estos snacks reúnen todo para beneficiar la longevidad

Hace 7 minutos
Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada

Hace 7 minutos
Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Hace 7 minutos
Manuel Adorni y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa.

El Gobierno anunció que asistirá a la Provincia por las inundaciones: "Situación dramática"

Hace 8 minutos
 Invertir $2.100.000 puede dejar más de $50.000 en un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 8 minutos