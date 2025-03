Tamara Báez sufrió un severo accidente automovilístico y apuntó contra L-Gante: "La tranquilidad de que todo..."

Aunque no brindó detalles sobre el choque, compartió una foto donde se observaron las terribles consecuencias.

Aunque no brindó detalles sobre la fecha y el lugar del siniestro, en la imagen se pudo observar la parte delantera izquierda del automóvil de alta gama, con los faros rotos y el capó deformado.

Tamara Báez sufrió un accidente

Pero además, la influencer no dejó pasar la oportunidad para enviarle una indirecta al cantante de cumbia 420 y padre de su hija Jamaica.

“Cuiden siempre de los suyos. Disfruten cada momento, no hagan daño, abracen fuerte. Nunca se sabe cuándo puede ser la última vez”, escribió en un segundo mensaje.

En ese mismo posteo, añadió: “Si sabés que la otra persona tiene un problema, tratá de hacer todo lo posible para ayudarlo. Lo tengo todo pero nada es color de rosa a veces”.

Sin embargo, agregó unas líneas más que fueron las que los usuarios aseguraron que dedicó a L-Gante: “También agradezco poder brindarle todo a mi hija sin que nadie me ponga millones en la mesa. La tranquilidad de que todo salga de mí no me la quita nadie”.