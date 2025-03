No me pidas que no te ame así: "Sandro, el Gran Show" trae toda la devoción por el Gitano

La primera cuestión importante, que da la pauta de la calidad artística de la propuesta, es que no va a haber imitadores del Gitano. “El argumento de la obra es un artista que va a represntar el desafio de interpretar las canciones de Sandro y durante toda la obra van ir viendo como ese personaje va a transitar esa tensión”, explica Alan Madanes , uno de los cuatro protagonistas del show. Madanes realizó su primera aparición en el programa “Elegidos, la música en tus manos”. y su participación más reciente fue en la serie “Cromañón”, donde interpretó a Tuca. Actualmente interpreta a Frank Sinatra en la obra de teatro “Cuando Frank conoció a Carlitos” en el Teatro Astral. “La obra está apoyada en un gran show de cacnciones vamos a revisitar toda su obra", dice Madanes.

“No es un musical sino un show musical”, puntualiza Nacho Pérez Cortés, quien interpreta una especie de alter ego, un personaje en espejo con el de Madanes. “Sandro tenia una forma de involucrarse en lo que estaba diciendo, es una evocación sobre algo que es vanguardista y rupturista dentro de la cartelera porteña”, dice. Pérez Cortés participó en destacados musicales como “Avenida Q”, “Benito de la Boca” o “Piaf” junto a Elena Roger,

Sofía Val es cantante, actriz y bailarina, fue parte de "Alicia (Alice by heart)", "Disney, La Caja Mágica", "A Chorus Line", entre otros espectáculos reconocidos de la cartelera porteña. “El fenómeno Sandro incluye a las nenas y a la mujer como una musa de inspiración, como la referente a la que le dedicaba las canciones y nosotras tenemos la posibilidad de cantarlas en primera persona, así como en los tangos una le pone su propia voz a una canción de un interprete masculino, las canciones de Sandro permiten eso, y nos permiten ser disruptivos, la responsabilidad de sentir sus canciones con todas nuestras emociones puestas ahí”.

Por su parte, Malena Rossi es cantante e intérprete de tangos y otros estilos de la música popular argentina. Trabajó en "Café Tortoni", "El Viejo Almacén", "Esquina Homero Manzi" y actualmente forma parte de Madero Tango.”Un poco lo que es transversal es traer la obra de Sandro a 2025, donde las canciones sostengan la esencia, Traer a Sandro al 2025 implica renvindicar ese entregarse al mundo de sensaciones, poder vivir el amor, en sus formas, a la pasión y no tanto a lo fugaz, lo inmediato”.

Guitarras al viento

El estreno de “Sandro, el Gran Show” es el 10 de abril en el Teatro Coliseo. El guion y la dirección están a cargo de Ana Sans y Julio Panno. “Las productoras involucradas tenían la idea de hacer una biopic o un musical, -explica Sans-. Yo trabajé con Sandro, y por su personalidad me parecía que no era adecuado hacer un musical”. Sans creó el grupo BottonTap en 1984. Desde entonces, tiene un amplísimo recorrido como realizadora teatral, y probablemente el público masivo la recuerda por su participación en Bailando por un sueño y Showmatch.

“Un musical es una estructura dramática que tiene canciones a lo largo del camino que cuentan la historia.-puntualiza, por su parte, Panno- Esto no es un musical, es un show y desde el punto de vista genérico es un Music Hall, que se arma con canciones pero no las sigue tan al pie de la letra, se hace a partir de ellas un hilo dramático que tiene su independencia”. Panno es dramaturgo, director y guionista, al que quizás se recuerde como manager de Fuerza Bruta y que actualmente tiene en cartel obras como "Personas lugares y cosas" o "Alicia -Alice by heart-".

Al final, la vida sigue igual

El 4 de enero último se cumpliero 15 años ya de la partida del ídolo. En estos tiempos, decenas de cantantes reversionaron sus hits, y en las redes, su recordada boca carnosa aparece aquí y allá en forma de memes, stickers o simples imágenes de devoción. ¿Qué hace que un artista como Sandro tenga todavía hoy tanto para decir? Madanes arriesga: “Sandro dialoga con los artistas mas disruptivos del momento, los que mueven a la gente. Para mi, Wos es un personaje fascinante, que conecta con su prublico y genera fiesta y Sandro traía fiesta. Y creo que a él le gustaría ver a artistas jóvenes haciendo su música”. Malena Rossi también ve herencias de Sandro en las nuevas genraciones: “Hay artistas que traen esta esencia de Sandro, como Natty Peluso, una artista super joven que con su propuesta disruptiva también vuelve a las raíces, la idea de ser una, transitar varios estadios en su carrera y aún así romperla toda cada vez que sale a un escenario con verdad, que creo que Sandro también está ahí”. Sobre este punto, también tiene algo para decir Nacho Perz Cortes: “Sandro tenia esta energía tan particular que el desafio es encontrar esa energía sin que sea una imitación, mirarse a si mismo y encontrar en uno esa manera tan particular de expresarse, por eso siento que es una gran acierto de la obra no buscar una imitación sino llenarlo de contenido”.

Roberto Sánchez publicó cincuenta y dos álbumes originales, vendió al menos ocho millones de copias, realizó dieciséis películas y fue el primer latinoamericano en cantar en el salón Felt Forum del Madison Square Garden, en 1970. El espectáculo producido por Torneos, 3CFilms y UPM Hits asume un enorme desafío en materia de espectáculo en una cartelera porteña que, año tras año, ve crecer la calidad y el riesgo de sus propuestas “Es una gran apuesta traer un producto nacional con un despliegue enorme –dice Sofía Val-, con muchísimos bailarines en escena que cuentan de Sandro a veces mucho más que nosotros mismos, le ponen el cuerpo a las coreografías de Vero Péccollo. Es un equipo enorme que se propone un show tan importante que ojalá se pueda exportar, que pueda mostrarse en todo el mundo”.