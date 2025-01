Quejas de los bagayeros por la construcción de un cerco en la frontera con Bolivia: "Que se preocupen por las calles"

"Quienes idean son personas que no viven aquí y no saben cómo es el trabajo que se hace", señaló una trabajadora de frontera en C5N.

“Conozco toda la situación acá del pueblo y lo que se vive cada día. Me parece muy mal esto. Quienes idean son personas que no viven aquí y no saben cómo es el trabajo que se hace. Antes de preocuparse por el alambrado, debería preocuparse por las cloacas, las calles”, expresó Alicia al periodista de C5N Adrián Salonia en el programa La Mañana.

En el mismo sentido se pregunto: “Gente que viene de otro país y tiene que pasar por acá, en vez de ser una cosa limpia, y no lo es. Sobre el tema del bagayo me pregunto ¿Cómo va a vivir la gente? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo van a llevar el pan a sus casas?

“Sentimos bronca porque es una persona que no piensa ni sale por las calles a hablar con la gente del pueblo. Hablé con la ministra Bullrich. Nos dijo que iba a ver sobre el tema para que sigamos teniendo un trabajo. Le expliqué que no tenemos nada de que vivir ni otra fuente de trabajo”, concluyó.

Cómo será la construcción del “muro” contra la ilegalidad

La obra estará financiada por la provincia de Salta, quien a través del Plan Güemes, se encargará de los fondos necesarios para su ejecución y contará con la supervisión de Nación, luego de constatarse que muchas personas cruzaban de forma ilegal.

“El presupuesto lo solicitó el municipio y la provincia ya dio el visto bueno. A partir de ahí, la provincia gestionará el reintegro con Nación”, indicó Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas.

El proceso de licitación comenzará una vez que los fondos estén acreditados en el municipio, lo cual se estima que la obra comience recién en un plazo estimado de 30 a 45 días. De acuerdo con las proyecciones, el alambrado estaría finalizado a fines de febrero.

Aguas Blancas Salta frontera Bolivia

El “muro” será de 200 metros lineales, desde la terminal de colectivos hasta la oficina de Migraciones. “Elaborado con alambre romboidal de acero calibre 14, contará con rombos de 5 centímetros de tamaño, para garantizar un cierre seguro y visible, ideal para optimizar el control fronterizo”, según detalló el medio salteño El Tribuno y agregó que se instalarán tres hilos de alambre de púas en la parte superior y una línea de alambre concertina, para reforzar la efectividad del cerco en evitar cruces no autorizados.

En los trabajos de instalación se incluirán postes de hormigón armado de 3,5 metros de altura, de los cuales 2,8 metros estarán expuestos, dispuestos a intervalos de 4 metros, con puntales de refuerzo cada 4 postes.

Para la accesibilidad del paso fronterizo se incluirán tres puertas de acceso exclusivas para el uso de las fuerzas de seguridad, que permitirán un monitoreo constante de la zona y un mejor control de los movimientos de personas y bienes.