Qué número es la yeta en la quiniela

"Que yeta", una frase tan corta pero típica entre nosotros cuando algo no nos sale bien. Esta frase, que nace de manera espontánea, expresa que en determinado ámbito no tuvimos o tenemos suerte. Los especialistas explican que esto tiene un significado y además, la yeta está representado por un número en la tabla de la quiniela .

Cuál es el número que representa a la yeta en la quiniela

La yeta está representada por el 13 en la tabla de la lotería y es un número que en los sueños tiene varios significados dependiendo de los detalles del mismo.

Cómo se juega a la quiniela

El juego de la Quiniela consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a un número. El mismo puede ser de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras y se puede jugar en la Lotería Nacional, Provincial, de la ciudad de Buenos Aires, etc y, al mismo tiempo, se puede participar del sorteo matutino, vespertino y nocturno, entre otros.

Cuántos sorteos hay por día en la quiniela

Existen 5 sorteos por día y son los siguientes:

• La Previa (a las 10.15).

• La Primera (a las 12 horas).

• La Matutina (a las 15 horas).

• La Vespertina (a las 18 horas).

• La Nocturna (a las 21 horas).

Qué significa soñar con la mala suerte

Los especialistas, en más de una oportunidad, explicaron que los sueños no son ni buenos ni malos. Sino, que se trata de señales que reflejan nuestro estado ánimo y que, además, nos avisan o alertan sobre ciertos comportamientos o pensamientos que deberíamos de cambiar. Los sueños con la mala suerte no son para nada premonitorios, simplemente quieren hacernos pensar sobre ese momento vital en nuestra vida en el que quizás no somos totalmente felices aunque nos los merezcamos. Muchas veces los sueños con la mala suerte se convierten en pesadillas y puede afectarnos a nosotros en primera persona, a nuestra familia, a nuestros amigos.