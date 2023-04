Proponen un cambio para que la VTV sea gratuita: cómo acceder a este beneficio

De la mano de la propuesta de que ciertos conductores queden exentos de realizar el trámite , también se evalúa un esperado cambio para que la VTV sea gratuita para un grupo en particular . La Verificación Técnica Vehicular es uno de los documentos obligatorios para poder circular por las calles, conoce quiénes serán los beneficiados.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, propuso extender los plazos para la VTV y simplificar los trámites . Sin embargo, esa no sería lo única novedad.

"La VTV es clave para la seguridad vial. Nos permite estar seguros de que los autos y motos están en condiciones para reducir el riesgo de los accidentes. También sabemos que es una carga. Tiempo, dinero, trámites. Por eso, en base a los datos, lo primero que vamos a hacer es extender el plazo para la VTV de autos nuevos de 3 años a 4", indicó Larreta.

En esta línea, la VTV sirve para certificar el buen estado de un vehículo, avalando así la libre circulación vial al cumplir con todas las normas de seguridad. Esta aplica tanto a vehículos pesados como automóviles y motos.

La VTV en Ciudad de Buenos Aires, pasó a valer de $ 4.024 a $ 7.242 en febrero y $ 9.296 en mayo. En el caso de las motos, el valor pasará de los $ 1.513 actuales hasta los $ 2.723 en febrero y los $ 3.495 en mayo. Frente a este panorama, los conductores buscan alternativas para poder circular, evitar multas y ahorrar dinero.

Presentan un cambio para que la VTV sea gratuita: los beneficiarios

En conferencia, Larreta también anunció que en ciertos casos el trámite no tendrá costo: “para las personas con discapacidad y para los jubilados la VTV va a ser totalmente gratis. Si cumplen los requisitos no van a pagar la verificación. Esto ahorra tiempo y dinero”. Igualmente, hasta el momento, esta medida no entro en vigencia.

En la provincia de Buenos Aires, el diputado provincial del bloque de Juntos, Emilio Balbín, propuso que queden exentos de realizar la Verificación Vehicular Obligatoria aquellos automóviles y camionetas particulares de hasta tres años a partir del patentamiento.

Por ende, aquellos vehículos que pasen hasta siete años del patentamiento, tres años o los 50.000 kilómetros, el trámite sea válido por 24 meses.