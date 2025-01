Otra vez: quejas de pasajeros de Flybondi por más vuelos cancelados y reprogramados

Cientos de personas reciben la notificación sobre diversas modificaciones en sus viajes que salen desde Aeroparque. "Tenía que salir a las 14 y ahora me dijeron que se pospuso para las 20:30", relató a C5N un joven que se trasladaba a Posadas.

El inicio de las vacaciones 2025 parece tener aparejado los mismos problemas que el año pasado con Flybondi : cientos de pasajeros se quejan por vuelos cancelados y reprogramados en el Aeroparque Jorge Newbery. "Tenía que salir a las 14 y ahora me dijeron que se pospuso para las 20:30", relató a C5N un joven que se trasladaba a Posadas.

"Flybondi un cagada mierda, todo demorado, sin palabras la verdad. Tenía un vuelo que salía a las 14 y ahora pusieron para las 20:30. No nos dicen nada, tenemos que esperar nada más. No nos informan si hubo un desperfecto técnico o mecánico, mañana tengo que laburar encima", relató un joven al periodista Claudio Cardozo.

Por su parte, una mujer expresó las mismas sensaciones y problemas que tuvo con la empresa aérea low cost con un viaje a Iguazú: "Acabo de sacar pasajes por Aerolíneas Argentinas porque Flybondi me acaba de avisar hace 5 minutos que no figuro en ningun vuelo".

"Por otra parte yo había hecho la reprogramación para volver el 5 de enero, en vez del 4, me cobraron la diferencia y tampoco figuro en los vuelos de vuelta. No figuro en ningun lado, esto no puede ser. Le regale a Flybondi cuatro pasajes, un desastre", concluyó sobre el tema.

Solo en noviembre del 2024, de los 1991 vuelos operados, 384 sufrieron cancelaciones. Esto representa el 20% del total de las operaciones aéreas realizadas por la compañía. Además, se estima que más de 700 vuelos tuvieron que ser reprogramados.

"El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020. Desde junio de este año, se ha retomado el proceso de las mismas por incumplimientos a todas líneas aéreas. El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes", expresaron desde la ANAC a fines de noviembre en un comunicado.

"La desregulación de los cielos y la política de Cielos Abiertos implementada por el Gobierno Nacional tiene como objetivo promover una mayor eficiencia en el sector aéreo, sin afectar el derecho de los pasajeros a recibir servicios de calidad, con el cumplimiento de los horarios y operaciones. El Gobierno Nacional no permitirá la prestación de servicios que perjudiquen a los usuarios", señaló el organismo.