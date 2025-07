Gabriel Di Meglio, tras su despido del Museo Histórico Nacional: "Es la primera vez que hay una crítica total al Estado"

El historiador Gabriel Di Meglio , quien fue despedido recientemente por el Gobierno como director del Museo Histórico Nacional , advirtió que "hay un abandono grande de lo patrimonial". Además, marcó que "esta es la primera vez que no hay una crítica parcial hacia el Estado, sino que es total".

En diálogo con Minuto Uno , por C5N , Di Meglio analizó la postura de la administración de La Libertad Avanza sobre el sector estatal: "Esta es la primera vez que no hay una crítica parcial hacia el Estado, sino que es total. Está la idea de que el Estado está mal y eso es una novedad para Argentina porque el Estado cumplió un papel fundamental en el país, con lo cual el avance sobre lo público tiene consecuencias imprevistas".

En tanto, marcó un desprecio del Gobierno por el Día de la Independencia. "Tienen una mirada política sobre la historia pero estos temas no parecen ser los que le sientan bien. La independencia, que habla de la soberanía, es un tema que no parece estar en la agenda en lo más mínimo", expresó en el programa conducido por Gustavo Sylvestre.

"Es bastante llamativo que alguien pueda tener mucha popularidad habiendo abandonado algunas cosas que parecían fuertes y que son sostenes claves que no se pueden soltar, como la cuestión Malvinas. Este experimento parece bastante novedoso", agregó en esta línea.

También Di Meglio alertó por la situación de los patrimonios estatales: "Hay un abandono grande de lo patrimonial porque si no se invierte en eso aunque sea mínimamente para sostenerlo, a largo plazo los patrimonios se deterioran. Si hay un abandono total del Estado, habrá problemas".

Gabriel Di Meglio, sobre su salida del Museo Histórico Nacional: "Dijeron que fue por una decisión política"

Por otro lado, manifestó su incertidumbre acerca de las razones por las cuales el Gobierno lo despidió del Museo Histórico Nacional: "Me echaron la semana pasada e iba a seguir hasta fin de mes pero como iba a hacer una visita despedida, adelantaron el despido. No me dieron el motivo".

"Dijeron que fue por una decisión política y los trascendidos tienen que ver con que comenté en medios la falta de presupuesto en los museos y eso parece no haber gustado. También hay una discusión sobre el sable de San Martín, que pudo haber tenido que ver, pero no hay información fehaciente. Recibí mucha solidaridad", añadió el historiador.

Por último, expresó que el sábado brindará una charla que estaba prevista en el museo, que finalmente se realizará en las afueras del establecimiento: "La charla la voy a hacer el sábado del lado de afuera del museo y después la gente podrá entrar, si quiere. Hablaré de la historia popular. Será como una especie de acto despedida".