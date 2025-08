"No lo hagan": una joven contó su plan fallido para que varios chicos le escriban

Con tal de no ser la que iniciara la conversación, la chica desarrolló una estrategia muy elaborada que en su momento le pareció genial, pero no tuvo el resultado que ella esperaba.

Tratar de acercarte a la persona que te gusta no es fácil, aunque algunos tienen un don a la hora de chamuyar. Este no es el caso de una usuaria de TikTok que, según contó, ideó un plan para que varios chicos le escriban, pero le salió tan mal que uno de ellos la terminó tratando de loca.

"Si quieren que alguien les dé pelota, no hagan esto", advirtió @iarafreudweiler. "Corría el año 2019. Yo viajaba todos los días una hora y media para ir a cursar, desde Mataderos a la Universidad de Avellaneda. En ese trayecto, me aburría de escuchar tanta música y empecé a escuchar podcasts", explicó.

Entre ellos, descubrió el de una chica que le escribía cartas a distintas personas que quería. "Todos los episodios tenían los nombres de esas personas, y varios de esos episodios tenían nombres de chicos que a mí me gustaban, había salido o quería que me dieran bola", señaló.

Eso le dio una idea que consideró genial: "Si ves tu nombre en la historia de Instagram de alguien, te llama la atención", pensó Iara. "Me tomé el trabajo de ocultarle la historia a todos los seguidores de Instagram porque en ese momento, si bien creo que ya Mejores Amigos existía, yo tenía un celular viejito que no me dejaba actualizar para tener esa función", recordó.