Masivo, múltiple y diverso: miércoles de rechazo a la motosierra de Javier Milei

No fue otro miércoles. Ellos, los jubilados, no marcharon solos. Fue una marcha masiva a la que se sumaron las organizaciones feministas y los grupos que exigen la sanción de una Ley de Emergencia en Discapacidad ; los universitarios y los científicos ; los actores y los sindicatos estatales; los trabajadores del Hospital Garrahan y hasta grupos migrantes que están en contra de la reforma que culpa a los inmigrantes de la crisis económica.

Una docena de policías de la Federal custodiaban la nada. Y del otro lado de las vallas, un representante de esa nueva fauna que se gestó al calor de las marchas de jubilados de cada miércoles: los hostigadores de policías. Un hostigador de unos cincuenta años, de buzo negro y pantalón desteñido, les gritaba: “¿De qué vas a trabajar cuando se vaya la Bullrich, boludo? –y se respondía- Vas a tener que ir a una fábrica, y ahí no va a haber más indemnizaciones ni obra social porque las va a sacar el gobierno que defendés, pelotudo!”. No está claro si el efecto ablandamiento es eficaz, pero la persistencia de los hostigadores es envidiable.

WhatsApp Image 2025-06-04 at 16.59.10.jpeg

Unir todas las luchas

El colectivo feminista Ni Una Menos conmemora este año el décimo aniversario de su primera manifestación contra la violencia de género. En realidad, el aniversario redondo era el 3, pero luego de dos asambleas, las organizaciones feministas decidieron postergar un día, del 3 al 4 de junio, la conmemoración para coincidir con el reclamo de jubilados bajo la consigna “Unir todas las luchas”.

En estos 10 años, la lucha feminista tuvo enormes victorias, entre ellas la sanción de la Ley de Interrupción del Embarazo, los cupos femeninos y trans, el matrimonio Igualitario y, lo que quizás sea el más importante, la instalación de una agenda de género en la política nacional. Sin embargo, en 10 años también hubo altibajos, divisiones internas y tendencias irreconciliables. Pero este miércoles de unidad, una poderosa columna que entró por Hipólito Irigoyen daba cuenta de esa heterogeneidad en armonía: había banderas de las agrupaciones feministas de La Cámpora, de Patria Grande, Pan y Rosas, Las Rojas, Marabunta y decenas de agrupaciones sueltas. "Alerta, alerta, alerta que camina/ la lucha feminista por América Latina", fue la consigna unitaria más cantada.

WhatsApp Image 2025-06-04 at 16.59.09.jpeg

Azul profundo, emergencia en discapacidad

En Rodríguez Peña y Rivadavia, un gran despliegue de banderas azules daba cuenta desde temprano de la presencia de las organizaciones que impulsan la Ley de Emergencia en Discapacidad que. precisamente, se estaba debatiendo adentro del palacio parlamentario. C5N habló con Sara, madre de un chico de 11 años con autismo que vino desde Florencio Varela: “Mi hijo va a un centro que no puede seguir abriendo las puertas por la falta de aumento en los nomencladores y la falta de pagos, si la Ley no sale hoy, hay muchos centros de zona Sur que están en la misma”. A Sara se le pone la piel de gallina cuando cuenta el proceso que vivió estos últimos once años. A los dos años y medio vio que su hijo no miraba a los ojos y no crecía a la par de otros niños de su edad, Estuvo un año dando vueltas, lo vieron diez pediatras, pero no sabían decir qué le pasaba. “Mi hijo fue diagnosticado en el queridísimo Hospital Garrahan, que para muchos de nosotros es nuestra segunda casa”, dice Sara.

“El autismo afecta todo, la conducta, el lenguaje, la movilidad, necesita hacer terapias interdisciplinarias. Son terapias muy costosas y las cubre la Obra Social, pero si no se sanciona la Ley, vamos a retroceder muchísimo” “El autismo afecta todo, la conducta, el lenguaje, la movilidad, necesita hacer terapias interdisciplinarias. Son terapias muy costosas y las cubre la Obra Social, pero si no se sanciona la Ley, vamos a retroceder muchísimo”

Dentro del recinto, la oposición llamó al mediodía a una sesión especial para debatir una suba en las jubilaciones y declarar la emergencia en discapacidad. Sin embargo, el Gobierno ya avisó que vetará esos planes. Por eso no suena descabellada la consigna “Contra la crueldad, el hambre y el saqueo, ni una jubilada menos”, que enarbolan las numerosas columnas de Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, el Colectivo Fin de un Mundo, agrupaciones piqueteras, partidos de izquierda, Libres del Sur y otros sectores sociales y gremiales, como ATE, Curas Opción por los Pobres y Nuestra Patria.

WhatsApp Image 2025-06-04 at 15.02.54 (2).jpeg

Hoy es miércoles de lucha

Las marchas de los jubilados generaron varias rutinas que en la movilización multisectorial de este miércoles fueron absolutamente reconocidas: los representantes de los actores que hablaron en el micrófono central para contar los pormenores de la lucha contra el cierre el Instituto Nacional del Teatro lo pusieron de relieve: “los jubilados son la vanguardia y si los domingos son días de fideos en familia, los miércoles son días de recibir gases y palos”.

En una de esas marchas, la del miércoles 12 de marzo, el fotoperiodista Pablo Grillo resultó gravemente herido. Grillo recibió el alta ayer tras luchar por su vida durante casi tres meses, a raíz de un impacto en la cabeza provocada por el disparo de una granada de gas lacrimógeno lanzada por el cabo Héctor Guerrero, de Gendarmería Nacional. Eso explica que la cara de Pablo estuviera este miércoles de lucha en remeras y banderas sembradas por toda la Plaza, al igual que el esténcil con su silueta y la de su cámara con la consigna "Arma de creación masiva".

Claudio Maraviglia está con un grupo de Jubilados parados exactamente frente al Congreso. Una pechera blanca con letras rojas denota que es integrante de UTJEL, (Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha). Claudio le cuenta a C5N que viene con su agrupación todos los miércoles “Nos vimos muy bien desbordados, -dice, satisfecho por la masiva convocatoria- esto está coordinado entre todos, hubo asambleas de las compañeras de Ni Una Menos, de las agrupaciones de jubilados y los compañeros del Garrahan, esto no es algo de los jubilados a lo que los demás vienen a adherir, sino que llamamos a la lucha conjunta, todo el mundo en la calle, los únicos que no tienen ánimo de lucha son los de la CGT”, dice, aprovechando con picardía la ocasión para repartir una crítica.

El vaciamiento es a todo lo público

La marcha unitaria de este miércoles se fue gestando por abajo y tuvo probablemente un disparador con la sensibilidad social que generó la sucesión de mentiras del gobierno nacional en torno de la desfinanciación del hospital Garrahan. Pero los problemas del ámbito de la salud no empezaron ayer. Una numerosa columna del hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental, daba cuenta de la historia de resistencia de médicos y trabajadores de la salud contra la privatización del sector que subyace en la propuesta libertaria ultracapitalista de Javier Milei.

Alejandro Sapere, psicólogo de consultorios externos del Bonaparte le dijo a C5N: “Venimos acompañando las diferentes luchas como nos acompañaron a nosotros después del 15 de enero que tuvimos 150 despidos, porque todas las prestaciones que veníamos llevando adelante ya no se pueden o se hacen con muy mala calidad”. Para graficar la situación que Sapere define como “vaciamiento por goteo”, explica: "Teníamos ocho odontólogos y hoy solo queda uno; diez personas atendían la farmacia de 8 a 20 y por despidos de trabajadores hoy la farmacia funciona de 10 a 16; tenemos un sillón de odontopediatría que no tiene odontopediatra”. También les sucede –como en el Garrahan o en otros centros de alta complejidad científica-, que ante el congelamiento salarial y la negativa a dialogar en paritarias por parte del estado nacional el personal más calificado va renunciando. “El vaciamiento es a la Salud Pública ya todo lo público, por eso tenemos que estar todos juntos”, concluyó.

¿Plural o atomizada?

La convocatoria fue diversa y compleja porque refleja la enorme variedad de víctimas del programa del Gobierno. A tono con esa respuesta variopinta, el merchandising de la marcha llego este miércoles a niveles insospechados de heterogeneidad: además de las ya clásicas remeras de Ni Una menos, o Nunca Más o con los colores de la Whipala andina, aparecieron bolsas para las compras y fundas de almohadones con la cara de Diego Maradona, Mercedes Sosa, el Che Guevara, Lali Espósito, David Bowie y Charly García. Entre los ya clásicos puestos de choripán y paty, había también puestos de bombachas femeninas con estampas de la banda de rock lanusense 2 Minutos y stickers de Madonna.

La convocatoria múltiple de esta marcha permitió también una pluralidad de consignas. En sintonía con los tiempos de redes sociales, hace ya bastante que en las marchas se estila que haya personas con consignas individuales, algunas más ingeniosas que otras. Hay quienes se sienten imbuidos del espíritu de la serie El Eternauta y enarbolan sus “Nadie se salva solo”, hay una bandera colgada de las rejas que dice “En esta nación gobierna el terror” y hay una chica que lleva una cartulina grande que dice “A ustedes les falta sensibilidad, a nosotros nos faltan recursos”.

Alejandro tiene un sofisticado cartel que combina imágenes de la película Volver al Futuro con otra de Javier Milei cantando. Alejandro le cuenta a C5N que estudio publicidad y que cree que la imagen puede transmitir ideas mucho más eficazmente que las palabras. Sin embargo, lo de Alejandro es, claramente, el humor: “Este presidente, en vez de atender la economía, se la pasa cocinando guiso de porotos para los buzos, a ver si alguna vez aparece el famoso pedo de buzo”.

Cerca de las 18, y sin que se hubieran registrado los clásicos gases o palazos de los miércoles, las agrupaciones comenzaron a retirarse, aunque adentro del recinto, el debate continuaba.