Fue compañero de Juan Román Riquelme y lo destrozó: "Boca es más grande que vos"

"Una de las tantas banderas 'espontáneas' del último tiempo dice: 'Boca es grande por su gente'. La mandaste a hacer vos, la pagamos todos, por favor leela hasta entenderla", enfatizó en esta línea.

En tanto, en otro posteo, profundizó sus críticas: "La falta de comunicación tiene dos posibilidades. O es cobardía (dar la cara con la verdad no es para cualquiera) o es una falta de respeto para con quienes te eligieron para administrar, no para convertirte en Rey de Boca Predio. En este caso el llamativo silencio creo que es una lamentable combinación de cobardía y falta de respeto".

"Ojoooo, no te nombro porque no hace falta, no lo tomes como falta de respeto, solamente me interesa Boca", concluyó.

La autocrítica de Miguel Ángel Russo por la crisis de Boca: "Al hincha le pido perdón"

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, fue autocrítico por la crisis que atraviesa el Xeneize que se profundizó por la derrota 1-0 con Huracán en el torneo Clausura 2025 y le pidió "perdón y disculpas" a los hinchas del equipo.

Russo brindó una conferencia de prensa en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde se llevó adelante el partido con Huracán, y reconoció que Boca debe mejorar su imagen de cara a los próximos partidos: "Al hincha de Boca le pido perdón y disculpas. No es lo normal ni natural en esta etapa. Tenemos que arreglarlo entre nosotros solos a puertas cerradas, como corresponde".

También señaló su responsabilidad por el momento del Xeneize. "Me hago cargo de todo y me corresponde darlo vuelta. Habrá que encontrarle la vuelta y mejorar y seguir trabajando", expresó.

Por otro lado, aclaró la salida de Miguel Merentiel en el entretiempo del encuentro con el Globo, debido a que el delantero había salido a la cancha para jugar el segundo tiempo pero luego se dirigió directamente al vestuario para ser reemplazado por Milton Giménez: "Merentiel no se sorprendió porque hablamos en el vestuario todo ese tipo de cosas. Hubo un problema de papeles con el cuarto árbitro. No le den mucha importancia a ese tipo de cosas porque no tiene sentido".