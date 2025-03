Masivo corte de luz en CABA y varias localidades del conurbano: estiman que hubo 300 mil usuarios sin luz

Un masivo corte de luz afecta la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y varias localides del Conurbano . A pesar de que la página del ENRE no funciona, se estima que los damnificados podrían ser alrededor de 300.000.

Masivo operativo en comisarías de CABA para que no se escapen presos en medio del corte de luz

Almagro, Balvanera, Parque Patricios, La Boca y Villa Crespo son algunos de los barrios afectados en la Ciudad. En tanto, en el Conurbano bonaerense, el apagón tuvo un fuerte impacto en varias localidades de la zona sur, aunque aún no se confirmó el alcance total del corte.

Cortes de luz CABA - conurbano 5-3-25.JPG

Cerca de las 9 de la mañana, la página del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) volvió a funcionar con normalidad, ahora es posible corroborar las zonas y la cantidad de usuarios totales que están afectados. Principalmente, en el mapa muestra la zonas cuyo proveedor es Edesur.

En un día clave en el que muchos niños y adolescentes vuelven a clase, hay preocupación por las altas temperaturas que tendrán lugar sobre la tarde, que estarán por encima de los 30°.

El comunicado de Edesur por los cortes de luz

La empresa proveedora de servicio informó que el problema tuvo raíz en "una falla en dos líneas de alta tensión, lo que afectó a varias subestaciones de la compañía", por lo que aseguraron que "nuestros técnicos se encuentran trabajando para restablecer el servicio en su totalidad".

"Ya se restituyó el suministro a más del 60% de los clientes inicialmente afectados", señalaron.

Edesur 5-3

Gran corte de luz en CABA y la zona sur del conurbano: cómo funciona el transporte público

A primeras horas de la mañana se produjo un gran corte de luz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la zona sur del conurbano bonaerense. Los barrios porteños más afectados son Almagro, Balvanera, Parque Patricios, La Boca y Villa Crespo, lo cual afecta la circulación de trenes y subtes.

Mientras que en provincia de Buenos Aires, los barrios más afectados son Avellaneda y Lanús. En el caso del tren Roca, en sus ramales La Plata y Bosques vía Quilmes, circula con demoras por secuela de falta de suministro eléctrico.

En el caso del ferrocarril Mitre, los ramales Suárez y Mitre circulan con su frecuencia habitual. El ramal Tigre circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos. En el caso de los subtes, la línea A, alrededor de las 6:33 circulaba con servicio limitado entre las estaciones Río de Janeiro y San Pedrito, aunque cerca de las 7 se normalizó su recorrido.

Algo parecido ocurrió con la línea E de subte, por el apagón, no los trenes no se detuvieron en la estación Urquiza durante varios minutos, pero cerca de las 7:15 se normalizó su recorrido. Desde Emova, informaron que línea A, la estación Lima cerrada por obras de renovación integral, al igual que Pueyrredón de la B, y Palermo, de la D. Mientras que la C, E y H circulan normalmente.

Aproximadamente son más de 300 mil los usuarios afectados por el corte de luz, aunque la página del ENRE no funciona, por lo que no se sabe con exactitud la magnitud del apagón ni cuándo se restablecerá el servicio. En el barrio de Caballito, los semáforos no funcionan en varias esquinas del barrio, lo que genera un caos para poder circular.