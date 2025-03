Gran corte de luz en CABA y la zona sur del conurbano: cómo funciona el transporte público

Masivo operativo en comisarías de CABA para que no se escapen presos en medio del corte de luz

En el caso del ferrocarril Mitre, los ramales Suárez y Mitre circulan con su frecuencia habitual. El ramal Tigre circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos. En el caso de los subtes, la línea A, alrededor de las 6:33 circulaba con servicio limitado entre las estaciones Río de Janeiro y San Pedrito, aunque cerca de las 7 se normalizó su recorrido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1897234051607531778&partner=&hide_thread=false Miércoles imposible: calor y cortes de luz



Los barrios afectados son Caballito, Villa Crespo, Almagro y Paternal.



Son más de 300 mil los damnificados.



Seguí #C5N EN VIVO por https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/TvFheGbZZE — C5N (@C5N) March 5, 2025

Algo parecido ocurrió con la línea E de subte, por el apagón, no los trenes no se detuvieron en la estación Urquiza durante varios minutos, pero cerca de las 7:15 se normalizó su recorrido. Desde Emova, informaron que línea A, la estación Lima cerrada por obras de renovación integral, al igual que Pueyrredón de la B, y Palermo, de la D. Mientras que la C, E y H circulan normalmente.

Aproximadamente son más de 300 mil los usuarios afectados por el corte de luz, aunque la página del ENRE no funciona, por lo que no se sabe con exactitud la magnitud del apagón ni cuándo se restablecerá el servicio. En el barrio de Caballito, los semáforos no funcionan en varias esquinas del barrio, lo que genera un caos para poder circular.