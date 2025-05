La Justicia dictó 20 años de cárcel para la mujer que apuñaló y mató a sus hijos en Corrientes

A partir de esta pena, que será anunciada el próximo jueves durante la audiencia de cesura, Muñoz deberá cumplir la pena en la Unidad Penal N°10 del Servicio Penitenciario, Área de Seguridad del Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís. Pese a que la fiscal Clara Belén Arrúa había pedido 35 años de cárcel, los magistrados optaron por otra sanción penal.

Sofía y Dylan fueron asesinados por su madre

De acuerdo al veredicto, los jueces consideraron que la mujer contaba con la capacidad y la consciencia para comprender la criminalidad de sus actos, disminuida en razón del trastorno mental transitorio incompleto, que fue analizado en el juicio. En este contexto, se descartó el accionar a sangre fría planteado por la defensa.

También el fallo ratificó los testimonios de profesionales que remarcaban que Muñoz presentó una firme voluntad para quitarse la vida, situación que finalizó con el denominado homicidio altruista de sus herederos, ante su posible audiencia.

"La ley nos obliga a tener en cuenta las condiciones personales de la acusada, su escasa instrucción y condiciones de vida y socioculturales, como la actitud posterior al hecho. No ocultó nada, no tiene antecedentes", señaló el fallo, aunque también aclaró que "no contaron todas las herramientas suficientes para resolver un caso tan complejo".