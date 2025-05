La dura crítica de un excampeón de Fórmula 1 a Franco Colapinto: "Es rápido pero..."

Hay mucha expectativa por la segunda carrera que disputará el piloto argentino Franco Colapinto en Fórmula 1. Tras un estreno correcto en 2025 en el Gran Premio de Emilia-Romagna, la llegada del GP de Mónaco despertó furor en todos los fanáticos del bonaerense. Sin embargo, las críticas no tardaron en caer luego del 16º puesto en Imola.

A pesar de que la gran mayoría catalogó el debut del número 43 como aceptable, Jacques Villeneuve , ex campeón mundial de la F1 en 1997 con Williams, criticó fuertemente a Franco por su desempeño al volante: "¿Qué Franco tendremos? Siempre es un lanzamiento de dados. ¿Será capaz de ser igual de rápido sin chocar, o tendrá que ir más lento para no estrellarse? Esa es la gran pregunta" , comentó el campeón de la F1 con Williams en una entrevista con SkySports.

Choque colapinto Franco Colapinto chocó en la clasificación del GP de Imola.

"Siempre es una cuestión de suerte, nunca lo sabes. Pero lo descubriremos, porque tuvo un año para digerir la temporada pasada. Tiene apoyo, así que ya aporta algo que el piloto anterior no tenía", aseguró el canadiense, quién comparó a Colapinto con Jack Doohan, el australiano que fue reemplazado por el pilarense.

Por su parte, el piloto titular de la escudería francesa Alpine, se descargó en la llegada al circuito monegasco callejero: “Lo que me falta es correr más. Solo he corrido una carrera de unas cuatro horas, pero los demás ya han corrido siete en lo que va de año. Así que me faltan un par de carreras. Creo que es ir paso a paso, necesito ganar confianza, y eso se consigue con las vueltas, familiarizándome con el coche, acostumbrándome a sus límites. Creo que la única forma de mejorar es manejando”, concluyó.

villeneuve Jacques, de 54 años, es hijo del mítico Gilles Villeneuve, uno de los mejores pilotos de F1.

Cronograma completo de Gran Premio de Mónaco: cómo verlo en vivo

La Fórmula 1 dio a conocer cómo será el cronograma del Gran Premio de Mónaco que se correrá del viernes 23 al domingo 25 de mayo y que marcará la segunda carrera del argentino Franco Colapinto en Alpine.

Los fanáticos del argentino podrán seguir la competencia a través de la pantalla de Fox Sports y la plataforma de stream Disney + Premium, en vivo.

Viernes

Prácticas libres 1. 8:30 a 9:30

Prácticas libres 2: 12 a 13

Sábado

Prácticas libres 3: 7:30 a 8:30

Clasificación: 11 a 12

Domingo