Juan Pablo Nicolini, el economista que cita Javier Milei, descartó que los "dólares del colchón" vayan a mover la economía

El especialista defendió el valor del orden en las cuentas para el desarrollo. "Si no conseguimos tener superávit fiscal durante 15 años, la Argentina no va a crecer" , expresó este jueves en diálogo con Radio Con Vos. Sin embargo, afirmó que ese esquema no debería desatender cuestiones "la mejora del sistema de investigación científica básica".

En el marco del superávit, Nicolini señaló la importancia de la acumulación de reservas, algo que el Gobierno no está haciendo. "Yo creo que sería razonable ir planteándosela en el mediano plazo, justamente para poder tener una espalda en caso de que la renovación de la deuda de corto plazo sea problemática", planteó.

Juan Pablo Nicolini

"El déficit te permite que los flujos estén bien, pero todavía queda una deuda de corto plazo. Dada esa deuda de corto plazo, a mí me parecería prudente que se vayan acumulando reservas", subrayó.

El economista puso en duda el peso de la batería de medidas del Gobierno para que los argentinos inyecten dólares que hoy se encuentran fuera del sistema. "No lo veo como un factor importante para mover la economía", sentenció.

Además, expuso que "soy bastante escéptico con respecto al funcionamiento de los sistemas bimonetarios". "No hay experiencias de monedas no convertibles que hayan circulado de manera simultánea este como medios de pago. Yo creo que eso es más este una discusión teórica, no lo veo como factible. No creo que suceda", sostuvo.

"El mundo nos ha dado montones de ejemplos de países en donde en donde las libertades económicas vienen con libertades políticas y con institucionalidad y estas son las reglas que que ayudan a la inversión extranjera directa genuina. Los regímenes que han optado por libres mercados pero con estructuras autoritarias, han podido crecer un tiempo, pero después esas estructuras crujen. Yo creo entonces que el autoritarismo y la ausencia de valores republicanos no ayuda", concluyó.