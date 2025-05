El brutal ataque de Gonzalo Valenzuela a Diego Maradona y 'La mano de Dios': "Un cáncer social".

El actor chileno Gonzalo Valenzuela desató una fuerte polémica luego de realizar duras críticas sobre la Argentina y, en particular, en relación al icónico gol de Diego Maradona conocido como 'La Mano de Dios' a la selección inglesa en el Mundial de México '86.

En medio de una entrevista, el ex de Juana Viale calificó este momento histórico del fútbol argentino como "un cáncer social". "Está todo permitido en Argentina y eso viene desde Maradona, para mí el gran ejemplo. Maradona saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron 'La Mano de Dios'. Y esa wea es un cáncer social", expresó en el programa de streaming Quizá no sea nada.