Horror en Mar del Plata: detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija intoxicándola con alcohol y éxtasis

Detuvieron a una mujer en Mar del Plata, acusada de matar a su hija intoxicándola con alcohol y drogas. La muerte de la menor de 8 años ocurrió en octubre, pero el padre se acercó a la justicia tras sospechar de su expareja y recibir un mensaje que decía "hasta acá llegué voy a cometer una locura, no puedo más" .

Si bien en un principio, la muerte se pensó que era natural, ya que la niña sufría de epilepsia refractaria con síndrome de West y tenía un retraso madurativo. Pero la autopsia reveló que sucedió a causa de un cóctel que tomó de bebidas alcohólicas y drogas, entre ellas MDMA (éxtasis) y Midazolam (benzodiazepina).

La investigación se inició días después del fallecimiento, el padre realizó la denuncia para investigar la causa de la muerte. Según contó a la justicia, el hombre sospechaba de su ex pareja, con la que ya no convivía por un mensaje que recibió que decía "hasta acá llegué voy a cometer una locura, no puedo más".

Desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 pidieron la detención de la mujer de 46 años, que espera ser interrogada, acusada por asesinato, ya que ella le habría dado para tomar una bebida alcohólica mezclada con éxtasis.