El Padre Paco convocó a curas y monjas a movilizarse al Congreso: "Sería un gran homenaje a Francisco"

"Es mentira que estamos que está floreciendo la economía, estamos mucho peor que en la época de Alberto", afirmó Paco, en los últimos meses el precio de los alimentos aumentó, al igual que el de la carne y los medicamentos.

"Ajuste hay en todos lados", sentenció en referencia a la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el Fondo Fiduciario Público de Vivienda que posibilitaba obras de infraestructura en zonas vulnerables. "No puedo entender que una persona vote a este gobierno, no lo puedo entender. Hoy alcanza muchísimo menos por lo que cuestan los alimentos, los remedios, no hay ninguna presencia del estado", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/1920430809346977909&partner=&hide_thread=false #MañanaSylvestre | @Gatosylvestre en comunicación con el Padre Paco Olveira, por la represión que sufrió ayer en la marcha de jubilados https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/YAh42eM65w — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) May 8, 2025

Francisco Olveira, que integra el grupo Opción por los pobres, se acercó ayer al Congreso para apoyar el reclamo de los jubilados y contra todas las medidas de ajuste que realiza continuamente el Gobierno, contó que durante la movilización se encontró a un cura de 75 años, con un bastón, que marchaba para defender los derechos de los más vulnerables. "Me duele el alma", cerró.

Represión en el Congreso: hirieron al Padre Paco durante la marcha de los jubilados

"Los que están mal son los jubilados, el cura no importa. Estábamos en la primera fila, dando la vuelta al Congreso, y en un momento empezaron a empujarnos fuerte y tiraron a una jubilada. Entonces, nos acercamos para ayudarla y se quieren llevar preso a un compañero. Dijeron que estaba golpeando a la Policía, pero estaba parando los escudos", describió el sacerdote, en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela.

Durante una nota con el móvil de C5N, el Padre mostró su desazón por lo ocurrido: "La represión como siempre, pero al cura no se lo llevan detenido. Pero sí está demorado el otro compañero, que no hizo nada. Me voy a ir con él. Yo tengo coronita, el pueblo no"