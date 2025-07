Comenzó la demolición en el depósito que se incendió en La Plata

El depósito, de cuatro pisos, ardió durante más de cinco horas el pasado 16 de julio, en un incendio que destruyó buena parte del edificio. Los primeros peritajes, realizado por los Bomberos, indican que el incendio habría comenzado por un cortocircuito en una de las oficinas del depósito, el cual no estaba autorizado.

Una de las imágenes más impresionantes del hecho fue cuando heladeras y lavarropas volaban por los aires producto de las explosiones ante los productos inflamables dentro del lugar.

El intendente de La Plata informó que el procedimiento de demolición será durante 3 semanas

Al comenzar con los trabajos de demolición, el intendente de La Plata, Julio Alak, estuvo presente en el lugar e informó que el procedimiento “nos va a llevar aproximadamente tres semanas”. “Esos trabajos lo está haciendo una empresa que tiene una larga experiencia en demoliciones en la Argentina y en siniestros de este tipo”, aseguró en diálogo con C5N.

Por otra parte, explicó que todo el trabajo llevado a cabo lo antes posible es para “brindarles a los vecinos linderos la máxima seguridad en cuanto a la demolición y que no los afecte más”. Por el momento, son 90 familias que debieron mudarse por riesgo a la demolición y por riesgo al siniestro y que están viviendo en casa de familiares, “otros en hoteles que el municipio asumió los gastos”.

“Queremos hacerla lo más rápida posible, cuidando las normas de seguridad, para que puedan volver a casa los vecinos y también liberar el tránsito que es una zona muy céntrica de la ciudad, que tiene un alto tránsito vehicular”, reconoció.

Por otra parte, Alak señaló que la demolición tiene varias etapas: “Lo que se trata es sacar los pisos superiores de la obra e ir alivianándolo. Hay algunos electrodomésticos que están en buen estado y lo vamos a devolver a sus dueños, vamos a verificar el estado en el que están. Por lo que se advierten hay un montón que están el piso intermedio en buen estado que quizás puedan tener una vida útil”.

Por último, el jefe comunal reconoció que el incendio fue por “un cortocircuito en un lugar que no estaba habilitado” y rápidamente entraron a prenderse fuego los electrodomésticos. “Está probado en la Fiscalía que no hubo un empleado o empleada que haya provocado el incendio, sino que fue un incidente”, aseguró y destacó que “felizmente no hubo víctimas fatales”.