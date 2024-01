Cuál es la tradición campera que tuvo su festival y destacó muchas costumbres argentinas

El intendente de Mariano Moreno, Javier Huillipan, expresó: "La Expo es un evento cultural y turístico afianzado ya que rompió los límites de la zona centro y nos visitaron turistas de distintas partes de la provincia, de nuestro país y de Chile. Y lo que nos distingue es el ambiente familiar que se disfruta y se renueva cada año”. Conocé los detalles.

Qué festival tuvo lugar para revivir la tradición campera

Con la participación de El Campero y su conjunto y un espectacular desfile de músicos regionales como Los Chamas de la Buitrera, Mariano Moreno cerró a puro baile la Expo soñada que mostró el desarrollo de las actividades culturales, artesanías regionales y de emprendimientos productivos.

La fiesta del complejo turístico y recreativo municipal cumplió 21 años y allí se hizo una recorrida de autoridades municipales y provinciales por los stands de productos y artesanías regionales que se presentaron en el Paseo de la Costa. Al mismo tiempo, se aprovechó para dejar inaugurado el cartel que identifica al espacio verde con letras corpóreas con una impecable vista al horizonte y al arroyo Covunco. Sobre el cierre Sele Vera y Los Pampas se presentaron para ponerle música y colorido a la Expo.

Javier Huillipan expresó que “el balneario municipal, el Paseo de la Costa y nuestra Expo felizmente vienen recuperando el protagonismo que tenía en materia turística como una referencia del centro neuquino y seguiremos trabajando para fortalecerlos cada vez más".

Cuáles fueron las tradiciones más destacadas del festival

Lo más destacado de la Expo que se realizó en Mariano Moreno, Neuquén, fue la presentación de Luca -un pequeño niño que tuvo la oportunidad de ganarse un lugar en la grilla del espectáculo- y que el día sábado tuvo su debut sobre el escenario mayor del Anfiteatro “José Vázquez”.

Luca López Quilaqueo tiene 11 años vive en Mariano Moreno y lleva dos años en el camino de la música. Durante su presentación cantó un emblemático tema interpretado por Sele Vera que se llama “Diez noches de desvelo”. La canción, que hace referencia a los sueños, lo identifica porque hace casi 3 años comenzó a estudiar canto en la Academia “Chiari Di Luna” (de Alén Zúñiga) para seguir creciendo.

festival Luca

Luego de la presentación, Luca aseguró: “La pasé re bien, estaba contento y ansioso, pensaba que no iba a haber tanto público. Me sorprendió que hubo bastante gente que me vio, me aplaudió y coreó mi nombre”. Y agregó: “Me sorprendió también que cuando bajé del escenario me fueron a recibir mis familiares, amigos y gente que yo no conocía y que me pedían sacarse fotos conmigo. Fue un honor y un orgullo para mí”.

Por otro lado, los artesanos y productores de la región tuvieron su espacio en la Expo de Mariano Moreno en donde pudieron mostrar una parte de la cultura nacional.

El intendente manifestó: “Esta edición fue muy significativa para nuestra comunidad por la gran afluencia de visitantes. Inyectando divisas en el circuito económico local. Además los feriantes lograron buenos resultados en las ventas”, y destacó la inversión del municipio para realizar el evento.

Por otro lado, indicó que “el avance en hospedajes particulares y privados fue clave para recibir visitas”. Y cerró: “la municipalidad hizo un gran esfuerzo para sostener este festival, consiguiendo participación activa del ámbito privado que de alguna u otra manera contribuyeron logrando dinamizar el evento”.