Cómo es mejor cocinar los huevos si querés una comida nutritiva: revueltos o cocidos

Qué es mejor para la salud: comer huevos cocidos o revueltos

El huevo cocido, explican los expertos, es una de las opciones más saludables y menos calóricas. Sin embargo, otras opciones como el revuelto también es una forma nutritiva perfecta para el cuerpo.

En el caso del huevo revuelto, se debe tener en cuenta que no se sobrecalienta demasiado porque pierden una mayor cantidad de nutrientes, por lo tanto, ya no sería igual de nutritivo. Otra de las diferencias es que el huevo duro al estar hirviendo, no pierde sus nutrientes y logra mantenerlos por completo.

huevos.jpeg

Una opción que se debe descartar es comerlos crudos ya que estudios demostraron que la proteína de los huevos funciona mucho mejor cuando están cocidos.

Otro dato a tener en cuenta es, como se menciona con anterioridad, se puede comer todos los días y además, ayudan a prevenir patologías visuales y disfunciones cognitivas gracias a las proteínas de alta calidad.

Qué beneficios tienen los huevos