Caso Loan Peña: rastrillaron la Laguna Collera con resultados negativos

El otro espejo de agua que fue rastrillado da al fondo de la casa de campo del matrimonio Carlos Pérez y Victoria Caillava que lindan en el fondo de la abuela de Loan. En todos, hasta el momento, el resultado fue negativo.

El procedimiento se llevó a cabo con perros adiestrados. Según detalló la periodista Mariela López Brown en Mañanas Argentinas por C5N, lo que hacen los animales es “ir en la punta del bote olfateando la superficie del agua y si marcan algo”.

“En caso que así sea, el buzo baja y dependiendo de la circunstancia en la búsqueda de aquello que han marcado, lo que se puede llegar hacer es drenar esa parte de la laguna, en el supuesto caso que eso suceda, tiene todos los elementos para llevar a cabo el procedimiento”, relató.

A 190 días de la desaparición del niño de 5 años, la enviada especial a Corrientes aclaró que “en el supuesto caso que hayan descartado el cuerpo en alguno de estos espejos de agua, los perros tampoco son tan exacto que puedan marcarlo porque el paso del tiempo hace que aquellas burbujas que emana los restos humanos si allí estuvieran tengan cada vez más fuerzas”.

Este rastrillaje se lleva a cabo por orden del juzgado de la jueza Cristina Pozzer Penzo a raíz de un pedido que hizo la familia del niño de 5 años, mediante el abogado Méndez y el perito de parte José Masei. Dicha solicitud lo habían hecho hace tiempo, pero no se ha podido hacer porque no habían logrado conseguido el binomio de perros especializados para esta tarea.

Loan Danilo Peña

“Lo que buscaban hasta aquí es descartar toda posibilidad de que hayan descartado el cuerpo en esta zona. En caso que los resultados sean negativos, lo que se procederá es en buscar en aquellas rutas que podrían haber tomado con la intención de escapar con rumbo a Resistencia, Chaco”, agregó López Brown.

Las lagunas están a poca distancia de la zona en donde habían dejado el botín del niño del que no está claro si finalmente había sido encontrado por la prima del pequeño, Macarena, la tía Laudelina o el comisario Maciel. También está cercano a la escuela abandonada.

Fernando Burlando, sobre su alejamiento del caso Loan: "Nos echaron a patadas"

El abogado Fernando Burlando, quien patrocinó a los familiares de Loan Danilo Peña, el niño que desapareció en Corrientes en junio, cuestionó al sistema judicial de esa provincia y advirtió que lo "echaron a patadas".

En diálogo con el programa Embón Registrado, Burlando criticó el desempeño de la administración judicial correntina. "A nivel institucional, la Justicia en Corrientes y en muchas partes del país está deteriorada. En el caso de Loan, al empezar a avanzar, nos echaron a patadas", expresó.

"Cuando comenzamos a investigar, nos encontramos con que no había voluntad por parte de la Justicia. Cada medida que solicitábamos nos decían que debía resolverlo el fiscal. Da la sensación de que hay una Justicia muy particular, que evidentemente no quería hacer las cosas bien. Pedimos la geolocalización de los teléfonos y nos fue imposible conseguirla", agregó en esta línea

En tanto, advirtió que sus viajes a Corrientes en el marco de la desaparición del niño se produjeron en "un ambiente muy hostil".