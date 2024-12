Caso Loan: encontraron muerto a un hombre que colaboró en la búsqueda del niño

Mendoza había denunciado a operadores de Fauna por presuntos abusos de autoridad por controles en rutas nacionales. Horas antes de su muerte , el hombre publicó un mensaje en sus redes sociales que llamó la atención. "No creo llegar a pasar las fiestas, si ofendí a alguien pido disculpas, y si alguien se lo merece que Dios lo perdone", expresó.

Personal de la Policía correntina trabajaba en el lugar de los hechos, al tiempo que la Fiscalía inició las actuaciones correspondientes.

Caso Loan: Camila y Macarena declararán el 26 de diciembre

Camila Gómez y Macarena, primas de Loan, declararán el próximo 26 de diciembre ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. El asesor de la familia del niño, Juan Pablo Gallego, cree que ambas estuvieron involucradas en lo que le pasó.

"En mayor grado a priori, Macarena tuvo mucho que ver", señaló el abogado a Noticias Argentinas sobre el presunto rol de la hija de Laudelina Peña el día que se extravió el menor tras el almuerzo en la casa de su abuela Catalina, situada en la localidad correntina de 9 de Julio.

Por su parte, Ricardo Osuna, defensor de Antonio Benítez, informó que esta semana se llevarán a cabo los rastrillajes en "El Algarrobal" que se centrarán en cuatro espejos de agua de la zona.

Además, durante esta nueva fase de investigación, se autorizó el drenaje de una de las lagunas, con el objetivo de obtener más pistas sobre el paradero del pequeño.

Según fuentes locales, la principal hipótesis que estiman los investigadores es que el menor habría sido sustraído y entregado a una red de trata de personas, aunque también se baraja la posibilidad de que haya sido asesinado en la zona.

Seis de los imputados se encuentran con prisión preventiva, mientras que la séptima imputada, Mónica Millapi, recibió el beneficio de arresto domiciliario que cumple en la provincia de Neuquén.

Entre los procesados se encuentran familiares del niño, como su tía Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex marino Carlos Pérez y el ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel.