Fernando Burlando, sobre su alejamiento del caso Loan: "Nos echaron a patadas"

El abogado, que patrocinó a los familiares del niño que desapareció en Corrientes, cuestionó la investigación: "Nos encontramos con que no había voluntad por parte de la Justicia".

"Cuando comenzamos a investigar, nos encontramos con que no había voluntad por parte de la Justicia. Cada medida que solicitábamos nos decían que debía resolverlo el fiscal. Da la sensación de que hay una Justicia muy particular, que evidentemente no quería hacer las cosas bien. Pedimos la geolocalización de los teléfonos y nos fue imposible conseguirla", agregó en esta línea

En tanto, advirtió que sus viajes a Corrientes en el marco de la desaparición del niño se produjeron en "un ambiente muy hostil".

Los dichos del abogado se produjeron luego de que los padres de Loan, José Peña y María Noguera, presentaran en agosto una revocación del poder que tenía para representarlos. No obstante, en aquel entonces, había explicado que su alejamiento del caso fue por una decisión suya debido a que los familiares del chico estarían relacionados con el gobernador de la provincia correntina, Gustavo Valdés.

Loan Loan Danilo Peña desapareció en junio. Redes Sociales

A 6 meses de la desaparición de Loan Peña, sus padres pidieron apoyo para seguir la búsqueda

Al cumplirse los 6 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el 13 de junio pasado en un campo en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, sus padres volvieron a pedir "justicia por Loan".

En un video que difundió el abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, se escucha a María Noguera y José Peña con desesperación por no tener ningún dato cierto sobre dónde y con quién está el menor de 5 años.

"Pedimos justicia por Loan. Volvimos nuevamente a Capital (Goya) para pedir justicia por Loan y a todos los argentinos que nos apoyen para buscar a Loan", empezó la madre.

Por su parte, el padre agradeció "a todos los argentinos que nos están ayudando y ojalá que esto se solucione pronto. Que se haga justicia pronto y queremos saber la verdad", remarcó Peña en redes sociales.