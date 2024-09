Camila, la prima de Loan, rompió el silencio sobre su vínculo con Carlos Pérez y los rumores de romance

caillava y carlos perez

“En 9 de Julio se sabe todo. En el pueblo la gente se preguntaba ‘qué sale a hablar ella si ella salía con Pérez’”, indicó el cronista desde Corrientes. Pero como también la relacionaron con el comisario, otro de los periodistas fue a buscarla para que diera su testimonio.

“Me molesta demasiado que sigan mintiendo. Yo nunca tuve contacto con Maciel, ni siquiera crucé una palabra, nada. Me siguen ensuciando”, reveló en el móvil con el canal completamente enojada por las especulaciones que surgen.

Y agregó: “No sé quién está detrás de todo esto, pero están inventando cualquier cosa con tal de herir a muchas personas. La verdad que es una total mentira. No son capaces de venir y preguntarte en persona si tuviste algo que ver. Esto me duele mucho a mí y a toda la familia”.