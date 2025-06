Búsqueda desesperada de una adolescente de 13 años en Banfield: dejó una carta a su hermana

Sin embargo, ese escrito nunca fue encontrado ese mismo día, sino recién este lunes por lo que la preocupación en la familia comenzó a crecer cada vez más por los días que trascendieron y nada se sabe de ella.

Por el momento no se sabe nada de su paradero, aunque dos testigos aseguraron que la vieron ese mismo viernes en Villa Fiorito, a las 23, “deambulando desorientada y caminando de un lado al otro”, a unas 30 cuadras de su madre. Esa pista es, por ahora, la más concreta que maneja la DDI, que ya interviene en el caso.

Morena se fue de su casa y dejó una carta a su hermana

La adolescente se fue de la casa luego que su madre y hermana discutieran. “La mamá tuvo una discusión con la hermana y ella decidió irse, porque la hermana también se iba (tiene 19). En la casa de la madre de Morena encontraron una carta en la que le decía a la hermana que la esperaba en un supermercado chino, que no dijera nada”, relató Pérez en diálogo con El Trece.

El escrito estaba guardada en su habitación y recién fue encontrada este lunes, respecto a los sucedido, Mario presume que Morena “esperaba a su hermana y, como no llegó, comenzó a deambular y se fue”.

“No tenía teléfono, solo se fue con ropa. No tengo sospechas, tengo miedo. Las ideas que se me ponen en la cabeza me desbordan. Hace cuatro días que no veo a mi hija, que nadie sabe nada. Que no hay indicios de nada”, expresó Pérez.

Por su parte, la madre de la niña aseguró estar “desesperados” y describió que al momento e irse estaba vestida con una campera blanca, pantalón beige y zapatillas blancas. “Si está en un lugar al que se fue le digo que quiero estar con ella”, señaló en Mariela en diálogo con El Diario Sur.

Morena Pérez, de 13 años, desapareció el 30 de mayo en Banfield, quien tenga noticias de la niña puede comunicarse con su madre Marcela al 11-65861188, su padre Mario al 11-26786386, la policía local, o al 911.