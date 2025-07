Denunció a su padre por abuso sexual y ahora dice que era mentira: qué dicen los especialistas

Esa situación se mantuvo hasta 2014, cuando dos de los chicos denunciaron a Ghisoni por abuso sexual y volvieron a vivir con Vázquez. El tercer hermano, Francisco, no acompañó la denuncia. El hombre estuvo detenido de manera preventiva durante tres años hasta que, en agosto de 2023, se realizó el juicio oral y fue absuelto.

Ahora, mientras la causa sigue en etapa de apelación, Tomás Ghisoni publicó un descargo en redes sociales en el cual aseguró que la denuncia era falsa. "Cuando era adolescente acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo. No fue una mentira inventada por mí. Fue una historia sostenida, repetida e impuesta por mi madre", afirmó.

"Fui víctima de un entorno que me enseñó a repetir un relato. Me enseñó qué decir, qué no decir, qué dibujar, ya sea en audiencias o distintos contextos. Y yo, sin entenderlo del todo, lo hice. Y eso destruyó a un hombre inocente", lamentó. "No fui una víctima de mi padre. Fui usado, como una cosa", sostuvo.

Falsas denuncias: para una especialista, "el problema es el sistema judicial"

La abogada Virginia Luna, especialista en Derecho de Familia y Equidad de Género, señaló a C5N que "el porcentaje de denuncias falsas es súper pequeño, mucho más en casos de denuncias por abuso sexual". "Acá el tema serio y bochornoso es el funcionamiento de la Justicia", aseguró a Argentina en Vivo.

"¿Cómo se llega a una prisión preventiva de tres años, donde dos años y medio el denunciado estuvo en un hospital psiquiátrico? ¿En qué momento la impericia de los peritos actuó de semejante manera como para no detectar que esos chicos no habían sido abusados sexualmente por el padre? Es bochornoso lo que pasó", sostuvo.

Luna remarcó que el caso "se inicia con denuncias cruzadas de violencia" y "en el marco de una familia bastante conflictiva donde los chicos quedan en manos del padre en un principio, situación que no suele suceder". "Hay una conflictiva familiar, no es que una mujer se levanta trasnochada un día y dice: 'Voy y lo denuncio por abuso sexual'. Esto no pasa así", aclaró.

Para la abogada, "lo que falla es que, ante una denuncia, el sistema judicial a lo largo de los años jamás detecta que estos chicos, que eran adolescentes y después fueron adultos, estaban mintiendo". También pidió que esto no lleve a "decir que todos los chicos mienten o son todos manipulados", lo que es "cuanto menos peligroso".

"Cuando un chico está siendo manipulado y está fabulando, eso salta en una pericia. ¿Cómo puede ser que no haya saltado a lo largo de los años? Yo puedo entender que la mujer esté despechada, pero acá el problema es el sistema judicial y los jueces que no están a la altura de las circunstancias", afirmó.

Luna señaló que, actualmente, Vázquez enfrenta una causa por falsa denuncia, falso testimonio calificado y asociación ilícita. "No demonicemos a la figura de la mujer, porque ahí es donde entramos en lo que ellos quieren. No hay que demonizar a un lado ni al otro: nosotros somos las víctimas del sistema", subrayó.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.