Stranger Things 5: datos de la serie de Netflix que no vas a poder creer

La peluca de “Eleven”

Todos recordarán que en la primera temporada, la actriz Millie Bobby Brown tuvo que raparse el pelo para interpretar a su célebre “Eleven”. Bueno, para los últimos capítulos, donde tenía que hacer escenas en retrospectiva, no quiso raparse de vuelta. Y claro lo solucionaron con una peluca que simulaba estar rapada natural, un gran acierto.

Un monstruo muy incómodo

Respecto del horrible monstruo llamado Vecna, interpretado por el actor Jamie Campbell Bower, fue muy difícil este rol aunque no lo parezca. Su caracterización requería aproximadamente 7 horas de maquillaje diarias, además de los efectos especiales que utilizaron. El traje pesaba más de 18 kilos y por eso, entre escena y escena, Bower no podía hacer otra cosa que quedarse sentado. En el momento de la elección del actor influyó mucho su impresionante voz, es la misma que usan para Vecna sin efectos.

El hit que resurgió

Uno de los momentos más recordados de la serie es el de la posesión de Max. Para esta escena, la actriz Sadie Sink, usó un arnés para lograr el efecto de estar siendo elevada en el aire. La escena la recuerdan todos por la canción "Running Up That Hill" de Kate Bush, que ayuda a Max a escapar de "Vecna". Gracias a la serie, este hit de los 80 volvió a ser el más escuchado, esta vez, por nuevas generaciones.

Las locaciones que se utilizaron

Respecto de las locaciones, se usaron Nuevo México, para recrear el Sur de California, los alrededores de Atlanta para el pueblo de Hawkins y las escenas de la cárcel de Rusia se filmaron en una cárcel abandonada ubicada en Vilna, Lituania.

Cifras millonarias

Otro dato que no vas a poder creer, es el costo de producción por capítulo. Fue carísimo, incluso más que “Game of thrones”. "Stranger Things" llegó a tener un costo de producción de hasta u$s30 millones por episodio, mientras que "Game of thrones" tuvo un costo de u$s15 millones por episodio en sus últimas temporadas.