A seis meses de la desaparición de Loan: informe especial de C5N

C5N en Corrientes a seis meses de la desaparición de Loan

Mariela López Brown realizó un informe especial para C5N y viajó al lugar de la desaparición para hablar con su familia con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

Laudelina Peña, la tía de Loan, permanece detenida. Macarena, su hija, sigue en su casa con sus hijos menores de edad, custodiada por Gendarmería. Los otros detenidos son Bernardino Antonio Benítez, María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y el comisario Walter Adrián Maciel,

Catalina, la abuela del niño sindicada por ser la organizadora del almuerzo en el que desapareció Loan, comentó: "La primera vez que vino a verme se perdió, lo lamento mucho que haya sido así. Una vez que estábamos comiendo los dejé salir y una de las criaturas salió corriendo. Quién va a pensar lo que iba a pasar, yo creo que se lo llevaron".

María, su mamá, reconoció: "Es muy difícil para nosotros, pero estamos esperanzados. Vemos que no se encontró nada, pero vamos a seguir y no vamos a bajar los brazos. Hoy uno de sus hermanos se puso a llorar, pero seguimos, no es como la gente que dice que no hacemos nada por él. Vamos a buscarlo hasta lo último, caiga quien tenga que caer".