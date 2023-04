Zaira Nara reveló su presente amoroso y confirmó su reconciliación con Paula Chaves

En diálogo con el programa televisivo Intrusos, Zaira Nara fue consultada por su presente amoroso y explicó: " Estoy bien . Dejen de ponerme títulos, son títulos que yo nunca aclaré. Yo el año pasado terminé una relación de muchos años y nunca di otro titular . No hay nada que aclarar, ni para un lado ni para el otro ". De esta manera, reveló que está soltera y no dejó lugar a la duda.

"Soy una persona libre que tiene ganas de divertirse. Por ahora no me estoy divirtiendo, les aclaro. Las puertas de mi corazón no están abiertas. Creo que se abren cuando uno está en esa situación. Por ahora no me gustaría conocer a alguien", concluyó al respecto del amor. Así, la modelo dejó en claro que no está buscando ninguna nueva relación amorosa.

Por otro lado, contó detalles de su amistad con Paula Chaves: "No sé qué se habló, pero está como tiene que estar: bien. Nos vemos, nos hablamos, todo. Me la cruzo casi todos los días, vamos al mismo gimnasio, al mismo supermercado, está bien". Durante los últimos meses se había asegurado que las modelos estaban peleadas, por lo que esto termina por aclarar la situación.