Yanina Latorre habló por primera vez de su salud tras faltar a LAM: "No se lo deseo a nadie"

"Pasé una noche y una mañana de mier... Estoy por hacerme unos estudios. Los que me escuchan en la radio saben que ayer me dolía el coxis, grave el dolor. No pasé una buena noche y creo que es una lesión", indicó.

Latorre Yanina LAM Redes sociales

Y agregó: "Voy a intentar moverme mientras espero los resultados de mis estudios a ver qué tengo, y para saber si puedo trabajar. Estoy desesperada, estoy sentada con almohadones, anoche no dormí y lloré toda la noche del dolor. Pudo haber sido una lesión del pádel"

Luego contó el posible motivo: "Mi carita... demacrada. Estuve todo el día haciéndome estudios. Tengo una lesión en el coxis y el sacro inflamado. No me caí ni me golpeé, creemos con los médicos que me habrá dado un tirón jugando al pádel”.

Yanina Latorre se ausentó a LAM y generó preocupación: la palabra de Ángel de Brito

La panelista Yanina Latorre es uno de los pilares fundamentales de LAM, por lo que Ángel de Brito comenzó el programa y aclaró por qué se ausentó su amiga. Pero lejos de quitar preocupación, contó que tiene un inconveniente físico y que está “de sanatorio en sanatorio”.

Yanina Latorre Ángel de Brito Redes sociales

Si bien hace algunas horas estaba con Marcelo Tinelli y Milett Figueroa bailando en un evento, tiene una dolencia desde hace tiempo que se le volvió a presentar en las últimas horas.

Por su parte, De Brito manifestó: "Tiene una inflamación así que está en cama, medicada. Tranquila, una vez en la vida, así que Yani ponete bien pronto".