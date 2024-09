Will Ferrel estrena en Netflix un documental único sobre un viaje con un profundo trasfondo social

El proyecto explora la identidad trans y los derechos en Estados Unidos. El cómico sabe que algunos de sus fans puede que no reaccionen bien. “Acepto el reto”, dice.

Will Ferrel estrena en Netflix un documental único sobre el viaje que realizó con un amigo que decidió ser mujer trans . La trama se adentra en una amistad durante un periodo de autoconocimiento y redefinición, destacándola sobre un complejo trasfondo social. De qué se trata.

“Estamos encantados de cómo el público recibió la película con los brazos abiertos en Sundance”, dijeron los realizadores en un comunicado para el sitio especializado Variety. El filme, dirigido por el cineasta de “Barb and Star Go to Vista Del Mar”, Josh Greenbaum, fue aplaudido de pie en Park City durante los créditos.