Wanda Nara en los Martín Fierro de la Moda 2024: ganó una estatuilla y se acordó de Mauro Icardi

La conductora de Telefe estuvo acompañada por L-Gante y su hermana Zaira. No dudó en apuntar a su expareja y padre de sus hijas con una frase especial.

La conductora Wanda Nara estaba nominada en los Premios Martín Fierro de la Moda 2024. Cuando ganó la estatuilla dijo unas palabras en alusión a su exmarido Mauro Icardi: "Hay que retirarse cuando no estás bien en un lugar".

Desde el escenario apuntó a su expareja: “Como dice Mirtha, la vida es muy corta y hay que estar felices y retirarse a tiempo cuando uno deja de estar bien en un lugar”.

Destacó: "Hoy estoy vestida por la industria argentina. A mí me encanta. Defiendo siempre a la gente que trabaja tanto en este país hermoso en el que tengo la suerte de estar trabajando”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/telefe/status/1865218008920051981&partner=&hide_thread=false La ganadora en MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA es Wanda Nara por #BakeOffFamosos



Viví el #MFModa en https://t.co/2ECurz6Kmn y por YouTube/Twitch Telefe pic.twitter.com/nb7e2fHJkK — telefe (@telefe) December 7, 2024

Además, agradeció a su amigo y estilista Kennys Palacio: “Le quiero agradecer también a una persona que es mi alma gemela, Kennys. Ojalá todos tuvieran una persona como él que es capaz de darlo todo y más para que yo siempre me luzca, que ha secado mis lágrimas, que ha corrido cuando un vestido se me rompía, que es capaz de hacer cualquier cosa para que yo me vea bien. Ojalá que algún día pueda estar también ternado”.

Zaira, Wanda y L-Gante en los Martín Fierro de la Moda 2024 Prensa Telefe

La empresaria tuvo un gesto amoroso con el músico de cumbia 420 y su hermana, Zaira, que estaban presentes: “Le quiero agradecer a Elián que está acá acompañándome, a mi hermana, que es un tesoro enorme en mi vida y bueno, sean muy felices”.