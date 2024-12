La exmujer de L-Gante reveló cuánto paga el músico por la cuota alimentaria de Jamaica: "Super cansada de todo"

La influencer se cansó de los rumores que hablaban de una suma de 1 millón de pesos como el monto que recibía del artista para los alimentos de la menor de 3 años que tienen en común: "Después de todo yo ya super cansada de todo con el abogado cerramos en que me iba a pagar 300 mil pesos por mes, de cuota alimentaria".

Agregó en su descargo: "Todos los padres pasan un 30% o más de todo lo que genera trabajando. DE TODO. A él no le costaba nada pagar 300 mil pesos. Que cada 6 meses se aumenta un 30% no es casi nada. Jamás me pasó un millón de pesos como las personas decían", aclaró Báez.

"Después de todo, la relación entre nosotros siguió, a veces había buena onda, otras no", enfatizó. "Jamás le quise sacar plata, sólo acepté ese acuerdo que hoy en día, con esa plata que él me pasa lo único que llegaba a pagar eran las expensas del country. Además me hago cargo yo de mi hija, comida, ropa, paseos, pañales, hace mucho tiempo es así", detalló Tamara.

Tamara Báez en redes sociales Redes Sociales

En sus historias de Instagram detalló: "Nos mudábamos siempre, nunca un lugar estable. Él venía cuando quería, dormía conmigo cuando quería. Me cansé de esa vida". Y apuntó: "Cuando empecé a sospechar sobre W, que después de la primera vez que se vieron en el evento de Yao, él mismo me contó que ella había reaccionado a una historia. También me dijo: 'cómo le voy a dar bola si es una señora y otras cositas más, hablando mal de ella. Ahí empezó todo", sostuvo.