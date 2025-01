Video: Mauro Icardi se presentó en Tribunales y los trabajadores judiciales tuvieron una particular actitud

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin y, en las últimas horas, el futbolista se presentó en Tribunales por la denuncia que le hizo la empresaria por “amenazas y violencia”. Sin embargo, el foco quedó puesto en la actitud de los trabajadores judiciales, quienes le pidieron fotos y el futbolista accedió con una sonrisa.

Embed Icardi caía de la nada a la fiscalía y se sacaba fotos con los fans pic.twitter.com/a4SM7eMkJt — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) January 16, 2025

Llegó al lugar con Eugenia "China" Suárez, aunque ella se quedó en el auto, a pocos días de haber confirmado su noviazgo en redes sociales y en medio de los rumores de embarazo que alimentó la periodista Yanina Latorre.

Además, en los últimos chats filtrados, también atacó a Maxi López y éste habló por primera vez con la prensa sobre el tema y aseguró: "No pasa nada si me atacó, cada uno vive el calvario que quiere vivir, yo estoy tranquilo".

Maxi López cruzó a Mauro Icardi: "Nunca me quiso enfrentar, tenemos una charla pendiente a ver si se anima"

El exmarido de Wanda Nara, Maxi López arribó al país y habló por primera vez del escandaloso divorcio que atraviesa su exmujer y el jugador de Galatasaray Mauro Icardi, y cruzó a quien supo ser su amigo: "Mauro nunca me quiso enfrentar, tenemos una charla pendiente, a ver si se anima", expresó.

"Estoy acá por mis hijos"

"Viste cómo cambian las cosas, al final se ve la verdad"

"Mauro nunca me quiso enfrentar, tenemos una charla pendiente a ver si se anima"



El exjugador pasó las fiestas en Suiza con Valentino, Constantino y Benedicto, hijos fruto del vínculo con Wanda. Al regresar a la Argentina, fue consultado por los dichos de Icardi en los chats que se filtraron: "No vi nada. No pasa nada si me atacó, cada uno vive el calvario que quiere vivir, yo estoy tranquilo", aseguró el ex-River.

Maxi fue interceptado por los medios, habló con LAM y reveló: "Estoy súper tranquilo, concentrado en mis chicos", comenzó. Además, tras ser consultado por los dichos de Mauro, que refirió que no se encargaba de sus hijos. Sostuvo: "No, mis chicos vinieron a pasar las vacaciones conmigo a Suiza, ahora vine unos días para estar con ellos acá, así que lo que él diga o lo que él haga es cosa de él", disparó.