Maxi López cruzó a Mauro Icardi: "Nunca me quiso enfrentar, tenemos una charla pendiente a ver si se anima"

El padre de los tres hijos varones de Wanda Nara habló, tras su llegada a la Argentina, del escándalo entre su ex esposa, Mauro Icardi y la China Suárez. Sentenció: "Quiero ver qué hace él".

El exmarido de Wanda Nara, Maxi López arribó al país y habló por primera vez del escandaloso divorcio que atraviesa su exmujer y el jugador de Galatasaray Mauro Icardi, y cruzó a quien supo ser su amigo: "Mauro nunca me quiso enfrentar, tenemos una charla pendiente, a ver si se anima" , expresó.

El exjugador pasó las fiestas en Suiza con Valentino, Constantino y Benedicto, hijos fruto del vínculo con Wanda. Al regresar a la Argentina, fue consultado por los dichos de Icardi en los chats que se filtraron: "No vi nada. No pasa nada si me atacó, cada uno vive el calvario que quiere vivir, yo estoy tranquilo", aseguró el ex-River.