Video: los desagradables comentarios de Juan Martino a Flor Moyano que salieron al aire en El Hotel de los Famosos

“Me aburri que no hay posibilidad de nada, si te agarro del brazo, también” , asegura Martino en primera instancia. Por su parte, Moyano, visiblemente incómoda, le recrimina “esas cosas son las que no me gustan que me hagas”. Para luego agregar, “no es que venís y me das un abrazo y me buscas de otra manera”.

“ Tus mimitos son agarrarme el culo o ese tipo de cosas”, expresó la influencer en las imágenes que salieron al aire. Esa fue una de las partes de la denuncia presentada ante la Justicia.

Pero el actor continuó con su postura y le aclaro que “si yo no encuentro la diversión, estando con alguien, conviviendo, como nunca me paso en mi vida. Y no estoy hablando de sexo, porque ya está, no me interesa”.

“Ahora si cuando yo te invito a jugar, vos me bajás la persiana, me cortas el rostro, proponeme vos de hacer algo”, le cuestionó Martino. Y arremetió nuevamente contra la participante para asegurarle que “yo no te prometo no inicitarte, yo prometo aceptar el 'no' cuando me lo digas”.

Parte de la denuncia de Moyano a Martino en el Hotel de los Famosos II

La actriz Flor Moyano llevó a la Justicia al actor Juan Manuel Martino, a quien denunció por abuso sexual dentro de El Hotel de los Famosos 2. Con la difusión de una parte del documento oficial, quedó evidenciado que los problemas entre ellos recién están comenzando, ya que él desconoció que haya sido un desmán.