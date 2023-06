Una figura que abandonó LAM ahora será una estrella en El Trece: la bronca de Ángel De Brito

Después de que Estefi Berardi abandonó el programa en vivo y aseguró que no iba a volver al piso, explotó a interna en LAM. Ante este panorama, durante el magazine Mañanísima, la panelista aseguró a Carmen Barbieri que va a continuar trabajando en El Trece.

ESTEFI BERARDI

"Va a ir a partir de agosto a las 17:00 hs. con un equipo que me parece admirable que es el Pollo Álvarez, el Chino Leunis, María Belén Ludueña, quien les habla y hay uno más que están terminando", explicó Berardi en vivo y añadió que la escenografía del ciclo es "una locura".

Además, entre los pocos detalles que comunicó sobre el nuevo programa televisivo, ante la participación de Berardi en una nueva producción de El Trece señaló que: "Estoy re contenta, por Canal Trece, me encanta".

Yanina Latorre sobre los chats entre Federico Bal y Estefi Berardi: "Esta chica se autoincriminó"

La panelista Yanina Latorre se refirió a los mensajes que se hicieron públicos entre Federico Bal y Estefi Berardi, entre otras mujeres que tuvieron una relación amorosa con el actor que le fue infiel a su entonces novia, la maquilladora Sofía Aldrey. "Esta chica se autoincriminó", expresó sobre su colega.

En el programa Argenzuela en C5N, Latorre tuvo un mano a mano con Jorge Rial y detalló cómo llegó la información que difundió en LAM en América con Ángel de Brito. "Yo ni en pedo salgo a hablar algo así si no tengo los chats, las capturas. Me molesta de Estefi que me dijo mentirosa y me desacreditó cuando yo tengo las pruebas y eso me jodió", sostuvo.

Estefi Berardi y Yanina Latorre Redes sociales

La panelista de LAM insistió: "Nunca pensé en contar un chat de ella y fue Marcela Tauro quien insinuó que esta chica era una de las mujeres de Fede". Reveló que Fernando Burlando llamó a la productora y al canal de parte de Berardi para que se callara. "Esta chica se autoincriminó sola. No llamó a mi teléfono sino que fue bien arriba para que me callen", reveló.

En cuanto a las pruebas de las infidelidades aseguró que "nunca pensé en mostrar los chats y hablé de gente que está en el ambiente y chicas que son solteras" y agregó: "A la gente que conozco que está en esos chats no la voy a nombrar. Recibí muchos llamados que no contesté a propósito para no meterme en eso de 'che no lo cuentes' o 'por favor no me nombres' y no las voy a nombrar".