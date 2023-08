Un exintegrante de Gran Hermano fue asaltado en su auto: "La vida te da la espalda"

"Le rompieron el vidrio del auto y le robaron. A Maxi le quisieron robar el estéreo, del auto que ganó en Gran Hermano", contó Nacho Castañares y Juli Poggio contó una situación de inseguridad que vivió la amiga de su madre por esa zona.

Maxi auto Redes sociales

“Puedo decir que estamos en esos momentos en que la vida te da la espalda y te mete un par de bifes, te sigue golpeando… Pero bueno, le sonreímos, le tocamos el cu… y empezamos a solucionar. Primero que nada, yendo al gimnasio a entrenar para juntar energía y fuerza porque hoy va a ser un día de solucionar cosas", reveló Maxi.

Y agregó: “Hoy me chorearon, me rompieron el vidrio del auto, me afanaron la pantalla. Me vi con una imagen tan tétrica que la verdad estuvo dura de masticar, de pasar la amargura. Pero ya estamos firmes para solucionar lo que tenga que ser”.