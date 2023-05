Ulises Bueno explotó de ira contra la producción durante su show de despedida: "Tanto me va a torturar"

El cantante Ulises Bueno se despidió de sus fanáticos con un último show y vivió una tensa situación , donde no dudó en cuestionar a la producción por un problema que no especificó y tuvo un comportamiento llamativo.

Durante el recital, Ulises Bueno fue captado por una de las cámaras de los asistentes y se lo escuchó decir: " Loco, estoy despidiéndome . Pasan cosas insólitas acá arriba del escenario . ¿A quién carajo le molesto? ¿A quién carajo le molesto que tanto me va a torturar? ¿Quién mierda se cree? Que se ponga los guantes y venga para acá ". Con estas palabras, el cantante sorprendió a todos los presentes, ya que no entendieron a qué se refería.

"Me tiene podrido. Fantasma. Loco, estoy despidiéndome y pasan cosas insólitas acá, arriba del escenario. No sé qué más quieren de mi vida. Yo quiero el aplauso de todos ustedes", concluyó por expresar. Con estas palabras, Ulises Bueno señaló un problema arriba del escenario que no se pudo conocer desde el lado de la gente.

https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1657851740010565634 Ulises Bueno estalló de furia durante su show de despedida: “No sé qué más quieren de mi vida” pic.twitter.com/LZWHHAw1Fx — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) May 14, 2023

Luego de la tensa situación, Ulises Bueno agradeció a sus fanáticos por el inmenso apoyo que tuvo durante su carrera: "Les quiero decir a todos que jamás los voy a olvidar, me llevo el hermoso recuerdo hasta el día de mi muerte, sea en el momento que sea". De igual manera, el retiro es por tiempo indefinido y no es algo definitivo, razón que podría traerlo de nuevo a los escenarios.