Thelma Fardín habló sobre la causa contra Jey Mammon: "Hay que agradecerle a Lucas"

En diálogo con Argenzuela , Thelma Fardín comenzó por agradecer al programa por la discusión de la causa. " Me alegra que estemos pudiendo hablar en este nivel de estas temáticas . Logramos poner sobre la mesa la cuestión de la prescripción. En mi caso y los de Calu "Dignity" Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos, fueron silenciadas por Juan Darthés porque no tenían paraguas en la justicia para denunciar y nadie decía que era por proscripción . Hay que agradecerle a Lucas por poner su nombre ", explicó.

Sobre las dificultades que hay en la Justica argentina, la actriz señaló: "Hay que encontrar la forma de hablar sin que nos pongan un bozal, no solamente porque tenemos que solucionar lo que pasa con los pederastas y los pedófilos, sino porque tenemos que lograr que las víctimas puedan declarar sin ser perseguidas".

Lucas Benvenuto Jey Mammon Lucas Benvenuto y Jey Mammon, los protagonistas de la causa. Redes sociales

Vinculado al descargo de Jey Mammon, Thelma remarcó: "Es muy poco probable que le den lugar a Jey con lo del juicio por la verdad. Los delitos son de instancia privada pero no en la infancia, esos son de instancias públicas. Si la víctima no quiere seguir hablando del tema, hay que respetarlo por sobre lo que dice el victimario".

Incluso, hizo mención a todas las críticas que recibió Lucas Benvenuto en redes sociales: "Es perverso que digan que uno pueda buscar fama a través de esto, cuando solo se nos pone al asador. De todos modos, creo que hubo un gran avance y se dice explícitamente en los programas que hay que creerle a las víctimas". Esto último es el motivo por el que pudo realizar su denuncia públicamente.

Thelma Fardín se metió de lleno en la causa contra Jey Mammon

La actriz derrumbó el argumento de Jey Mammon de forma rápida: "El código penal contempla que si sos menor de 18 años, sigue siendo abuso. Es verdad que hay una serie de matices entre los 13, los 14 y los 16 años, donde está haciendo hincapié Jey, si hay consentimiento. No es lo mismo una persona de 22 o 18 con una de 16 que una de 32 años. ¿Se puede imaginar teniendo una relación sexoafectiva con una persona de 14 o 16 años?".

Además, reveló que tiene una relación con Benvenuto: "Estoy en contacto con Lucas y está sufriendo, porque escuchar a tu victimario decir que fue una relación de amor y contención... A los 16 años, sin dudas que era una persona absolutamente vulnerable". Incluso, comparó esta causa con la suya. "Con mi caso con Darthés hay una similitud con la diferencia de situación de poder. Yo no estuve mucho tiempo con mi abusador, esa es la diferencia", señaló.

Por otro lado, Thelma Fardín explicó: "Yo no voy a hablar por él. Si voy a intentar contenerlo y me hubiera gustado tener a alguien cuando me tocó estar ahí a mí. Recién hablamos y está destrozado. Voy a estar para lo que necesite".

Para finalizar, la actriz decidió recordar una reforma de 2011: "En 30 años, gracias a la Ley Piazza, no vamos a tener este problema porque las causas por abuso sexual no van a prescribir más". Esto es lo que ha afectado a todas las denuncias actuales y por eso celebró su aparición.