Tendencias de Netflix: esta comedia romántica conquistará hasta a los más fríos

Se trata de "De amor y otras adicciones", un filme dirigido por Edward Zwick, reconocido también por sus trabajos en películas como "The Last Samurai", "Blood Diamond" y "Legends of the Fall". El guion de la película, creado por Charles Randolph, se inspira en los eventos verídicos narrados en la obra "Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman" de Jamie Reidy.