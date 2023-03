Susana Giménez lanzó una polémica crítica a Uruguay: "Gasto más que en Estados Unidos"

"Uruguay está fantástico, crece todos los días y ahora bajó los impuestos. ¿Quién baja los impuestos en América Latina?", continuó. De esta manera, la diva dejó en evidencia la comodidad que encontró en este país desde que se mudó de forma definitiva.

lacalle pou Lacalle Pou recibió un inesperado elogio por parte de Susana Giménez. Redes sociales

Susana Giménez vive en una mansión llamada "La Mary", sobre la que aseguró: "Fue la mejor inversión de mi vida, porque compré una cosa que ahora vale muchísimo. Tengo 14 hectáreas a 5 minutos del Conrad". Ante la consulta sobre una posible venta, fue muy clara. "¡No! Es mi lugar en la tierra", remarcó.

Para finalizar, la diva reveló cómo es el recibimiento del público uruguayo cuando la ven: "Me tratan de forma divina. En la calle me dicen cosas increíbles, impresionante de amorosos". Susana vive allí desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en 2020, y no parece tener un deseo por regresar.