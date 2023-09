Sorpresiva renuncia de una de las principales figuras de Polémica en el Bar: los detalles

La noticia la dio a conocer Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Socios del Espectáculo, quienes anunciaron su salida. Según explicaron de manera oficial, la renuncia se da por cuestiones de horario, por lo que el famoso periodista no concurrió a las grabaciones que se hicieron esta semana el día viernes.

Más allá de esta versión oficial, en el programa de chimentos, deslizaron que Gelblung ya venía afectado por las opiniones que daba y sus posturas a cerca de determinados temas, algo que generaba polémica en la audiencia. Ante esto, se mostró molesto y decidió renunciar de forma indeclinable.

chiche gelblung.jpg Mejora Chiche Gelblung: está sin respirador

"Renunció Chiche Gelblung a Polémica en el Bar. Aquí damos la exclusiva. Esto se veía venir. Lo que quiero decir es que intentaron convencerlo para que se quedara. Un par de semanas fueron y vinieron con idas y vueltas y finalmente Chiche hoy confirmó que no va a la grabación del programa de este fin de semana...", anunció Lussich.

Y continuó: "Renunció a Polémica en el Bar, un nombre importante para el programa. Todo en realidad se desató peor cuando Chiche hizo ese comentario sobre Pamela Sosa, cuando dijo que Lotocki había hecho un milagro con ella, al decir que era un bagayo".

Además, agregaron que el clima entre los integrantes no era agradable: "No es porque a ellos (la producción) les haya molestado, sino porque le trataron de decir que se deconstruya en algunas cosas. Y ahí Chiche dijo 'yo tiro cosas para generar en esta mesa, si yo no tiro no pica nadie. Él dice 'en esta mesa son todos muertos, así que arreglen este cementerio ustedes'", reveló.

El repudiable comentario de Chiche Gelblung sobre Pamela Sosa: "Lotocki hizo..."

El periodista Chiche Gelblung realizó un desafortunado comentario sobre Pamela Sosa, expareja del cirujano y otra víctima de mala praxis de Anibal Lotocki luego de una intervención estética hace años atrás. La exvedette pide tanto para ella como para Silvina Luna justicia en medio de la sorpresiva muerte de la actriz.

En medio de la transmisión de Polémica en el Bar, Gelblung trató de bagayo a la exvedette y aseguró que Lotocki hizo un trabajo milagroso en el cuerpo de ella. Los dichos fueron resaltados en Socios del Espectáculo dentro de Los escandalones, y quedó en la mira.

La frase del periodista resonó mientras Marcela Tinayre debatía con un comunicador chileno Mario Solis acerca de las intervenciones que el falso cirujano plástico hizo en su país, algo que también habría afectado a sus pacientes.

lotocki pamela sosajpg.jpg Anibal Lotocki presentó una carta documento para impedir que Pamela Sosa participe en el Bailando 2016

"Pamela era figura en Chile y mucha gente le preguntaba ‘¿cómo haces para estar en estas condiciones?’. Y ella decía ‘mi pareja es un cirujano’. Cobraba entre 3mil y 4 mil dólares por atender en su departamento, en Chile", explicó Solis.

A lo que Tinayre repreguntó: "¿Pamela Sosa es muy conocida en Chile?", y Solís respondió: "Era conocida". Fue en ese momento que Chiche lanzó su opinión. "Pero ojo que con Pamela Sosa hizo un milagro, Lotocki. Pamela Sosa, no te digo que era un bagayo, pero la transformó en una mina bellísima. La transformó Lotocki. Era su obra de presentación", dijo.

Luego de eso, Alfa acotó: "Pero ahora está pagando las consecuencias", sin embargo Chiche señaló que la exvedette "está sobreactuando". El periodista insistió sobre el tema: “Es una sobreactuación... Ella fue introductora, asístía a las operaciones”, cerró.