Soledad Pastorutti recordó cuando le cantó a Messi en un homenaje a la Selección: "Te tiembla todo..."

En diálogo con el programa Perros de la Calle, Pastorutti expuso cuáles son sus sensaciones cada vez que observa su participación en el homenaje: "Veo el video y me parece como que yo no soy yo la que está ahí, como que no me reconozco. Aparte digo '¡qué elegante que estaba! Qué bien que estuve para el momento', porque de verdad que te tiembla todo".