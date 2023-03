Soledad Aquino fue víctima de una estafa telefónica y le vaciaron su cuenta bancaria.

"Llamé a Netflix ayer porque estaba sin servicio. Me llamaron más tarde y me fueron pidiendo datos de mi pago... ¡Me hackearon la cuenta del banco y extrajeron lo que me quedaba!", relató. "¡¡No atiendan a nadie!! Besos", finalizó su publicación la mujer.

Tras la estafa telefónica sufrida, sus seguidores se solidarizaron y le dieron varios consejos sobre las acciones a seguir, como presentar la denuncia policial en el banco para pedir la devolución del dinero o dar a conocer el número del que la llamaron para prevenir futuros ataques.

A comienzos de marzo, Aquino había sufrido el hackeo de su cuenta de Instagram, donde se vio una publicación apócrifa en la que pedía trabajo, que más tarde fue borrada.